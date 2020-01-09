Планета горит: 2019 год побил рекорды жары

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла пика за последние 800 тысяч лет

Арктика нагревается быстрее, чем другие части мира Фото: National Geographic

Данные программы Европейского Союза по наблюдению за Землей "Коперник", координируемая и управляемая Европейской комиссией в партнерстве с Европейским космическим агентством, показала, что Земля стремительно нагревается. Декабрь 2019 года оказался самым теплым зимним месяцем в истории человечества. Более того, весь 2019 год вошел в историю, как второй самый жаркий год в истории. Только 2016 год был жарче, и ненамного – менее одной десятой градуса Цельсия.

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Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли, сильно удерживающего тепло, является самой высокой за последние 800 тысяч лет, а по некоторым данным – миллионы лет. Темпы роста уровня СО2 также бьют рекорды. Палеоклиматологи обнаружили, что концентрация углекислого газа растет темпами, которые беспрецедентно как в историческом и геологическом отчете.

"Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений. Это, безусловно, тревожные признаки", – заявила Жан-Ноэль Тепо, директор службы "Коперник".

Доказательства накапливались весь год. Европа все лето фиксировала рекордные температуры, которые были выше средних почти весь сезон. Однодневные температурные рекорды были установлены в Париже и других городах, а ядерные реакторы во Франции и Германии были вынуждены уменьшить мощность или отключиться, потому что охлаждающая вода стала слишком теплой. Лишь центральная и юго-восточная Канада были одними из немногих районов, где температура была ниже средней.

Арктика, которая нагревается быстрее, чем другие части мира, в прошлом году пережила необычайные условия. Большие участки арктических вод, включая Чукотское, Баренцево и Карское моря, оставались свободными ото льда намного дольше, чем обычно. А в конце июля жара в Европе переместилась на север в Гренландию, что привело к более сильному таянию ледяного покрова. Гренландский ледяной щит потерял в общей сложности около 300 миллиардов тонн льда, что выше среднего показателя в 240 миллиардов тонн в год в последние годы.

На конец 2019 года высокие температуры способствовали разрушительным пожарам, которые до сих пор продолжаются в Австралии.

Рекордсменом на весь год по-прежнему остается 2016 год. На температуры этого года повлиял сильный Эль-Ниньо, когда изменения температуры моря, атмосферного давления и ветра в экваториальной части Тихого океана привели к кратковременным колебаниям температуры. В 2019 году тоже был Эль-Ниньо, но он был слабее, чем в 2016 году.

Напомним, что ранее ученые спрогнозировали, как связь 5G ударит по климату – погода может стать непредсказуемой. В то же время в Антарктиде зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле.

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