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Планета Сатурн установила новый рекорд в Солнечной системе

У Сатурна теперь 82 известных спутника, которых оказалось больше, чем у Юпитера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:48
Сатурн можно по праву назвать "королем лун"
Сатурн можно по праву назвать "королем лун"
Фото: Pinterest

Команда ученых во главе с астрономом Института науки Карнеги Скоттом Шеппардом обнаружила 20 новых спутников на орбите вокруг Сатурна, в результате чего общее их количество у планеты достигло 82. Таким образом, Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников, опередив Юпитер, у которого их "всего" 79. Планету с кольцами можно по праву назвать "королем лун" в Солнечной системе.

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Эти естественные спутники ранее не были обнаружены из-за их небольшого размера. Каждый из них имеет диаметр около 5 километров. Большинство из них вращаются вокруг кольцевой планеты в направлении, противоположном вращению (ретроградное), и только три орбиты спутников организованы в обратном направлении (проградное).

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"Изучение орбит этих лун может выявить их происхождение, а также информацию об условиях, окружающих Сатурн во время его формирования", – заявили в Институте науки Карнеги.

Красными кольцами показаны орбитальные траектории 20 недавно открытых спутников
Красными кольцами показаны орбитальные траектории 20 недавно открытых спутников
Фото: CNET

Команда смогла зафиксировать спутники с помощью телескопа Subaru на Гавайях. Впечатляющее количество спутников у Сатурна вовсе не означает, что Юпитер потерял лидерство. Исследователи в 2018 году объявили об открытии 12 новых спутников вокруг Юпитера. Вероятно, их скрывается еще больше, и "борьба" за корону продолжится.

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Ранее Институт Карнеги проводил конкурс, чтобы назвать некоторые из спутников Юпитера. Теперь будет проведен аналогичный конкурс, чтобы придумать подходящие имена для новых лун Сатурна. По правилам, естественные спутники Солнечной системы должны быть названы в честь богов из инуитской, норвежской и галльской мифологии.

Напомним, что ранее на спутнике Сатурна нашли источник жизни. Также ученые ранее выдвигали теорию, что еще один из спутников Сатурна может быть обитаем.

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Источник: CNET
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