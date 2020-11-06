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Планшет против ноутбука: какой мобильный компьютер лучше в 2020 году

Сегодня.Lifestyle поможет вам принять правильное решение при выборе между планшетом и ноутбуком

Мировые производители пытаются пересадить человечество с громоздких ноутбуков на компактные планшетные компьютеры с сенсорными экранами как минимум с 2001 года. Но ближе всего к реализации этой мечты подошли компании Samsung и Apple в 2010 году с выпуском первых удобных планшетов Samsung Galaxy Tab и iPad. Причем эти модели получились настолько удачными, что создали серьезную конкуренцию традиционным ноутбукам и до сих пор являются их жизнеспособной альтернативой.

В 2020 году планшеты вышли на беспрецедентный уровень качества, вычислительной мощности и компактности, что стали превосходить некоторые лэптопы почти по всем параметрам. Если вас не устраивает ваш устаревший компьютер, достойной альтернативой станет новый планшет, который будет более простым в управлении, легким при транспортировке, и при этом он способен выполнять все функции, которые вы требовали от громоздкого настольного ПК и даже больше. Да, это смелое заявление, но действительно ли планшет подходит для замены традиционного ноутбука? Сегодня.Lifestyle поможет вам принять решение при выборе между планшетом и ноутбуком, которые лучше всего соответствует вашим потребностям.

Размер имеет значение

Толщина Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

Как бы ни старались производители ноутбуков, но по параметрам компактности и весе им все равно не удается превзойти планшеты. Даже самые легкие и тонкие ноутбуки все равно будут весить больше среднестатистической "таблетки". Основная причина увеличения их профиля в том, что клавиатура и трекпад занимают дополнительное место и вес. Лэптопы с более мощными компонентами требуют дополнительного охлаждения, что неизбежно увеличивает их габариты и массу.

Из-за меньшего размера и веса планшет намного легче носить с собой, чем ноутбук, особенно в поездках. К примеру, новейшая модель планшета 2020 года 11-дюймовый Samsung Galaxy Tab S7 обладает размерами всего 165,3 x 253,8 x 6,3 мм, а весит меньше 500 грамм. И это с учетом прочного металлического корпуса со стеклянным покрытием экрана. Выбор здесь очевиден и однозначно в пользу мобильных устройств.

Интуитивное взаимодействие

Android 10 с оболочкой One UI 2.5

Взаимодействие с ноутбуком зачастую происходит только через клавиатуру и тачпад. Редко, когда лэптопы оснащаются сенсорным экраном, но даже в этом случае управление получается недостаточно удобное – пользователь остается ограничен в возможностях. Все потому, что операционная система для настольных систем все равно уступает мобильным устройствам по комфорту использования в таком режиме.

Android 10 с оболочкой One UI 2.5

Сенсорное управление на планшетах на операционной системе Android 10 доведено почти до интуитивного идеала – освоиться в этой ОС сможет даже ребенок. В Samsung Galaxy Tab S7 комфорт использования Android был улучшен на порядок благодаря собственной оболочке One UI 2.5, которая позволяет работать, смотреть потоковое видео, просматривать веб-страницы и делать быстрые заметки без ограничений своими пальцами – самым удобным инструментом взаимодействия с пользовательским интерфейсом.

Функция для многозадачности Multi-Window

Расширенная функция для многозадачности Multi-Window сделает работу еще более эффективной. Вместо того, чтобы каждый раз переключаться между приложениями, теперь вы можете одновременно запускать и видеть интерфейс до трех приложений на экране, разделенном на три части. Чтобы еще больше облегчить работу с устройством, вы можете запомнить сочетание наиболее часто используемых приложений в App-Pair для их быстрого одновременного запуска.

Для набора текстов или быстрых заметок Samsung использует в своих планшетах серии Tab стилусы. За 10 лет развития этой технологии довела ее почти до совершенства. Южнокорейский производитель оснастил свой Tab S7 | S7+ мощным электронным пером S Pen. Благодаря уменьшенным задержкам ответа на действия пользователя, работа с S Pen становится еще более удобной, естественной и все больше напоминает письмо обычной ручкой по бумаге.

Стилус S Pen для Samsung Galaxy Tab S7

Теперь, если нужно отредактировать документ, находясь в пути, пользователю не придется больше доставать ноутбук – с этой задачей запросто справится Tab S7 | S7+. Полностью переработанное приложение Samsung Notes обеспечивает еще больше свободы и позволяет одновременно делать заметки и осуществлять голосовую запись, вносить комментарии в PDF.

Фантастическое быстродействие и уникальные возможности

Мощности Samsung Galaxy Tab S7 достаточно для запуска ресурсоемких игр

До недавнего времени ноутбуки доминировали над планшетами по параметру быстродействия и отзывчивости на действия пользователя. Но с приходом новейших и самых быстрых 8-ядерных мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 865 Pro (3,09 ГГц), которые работают с 6 Гб оперативной памяти быстрым встроенным накопителем UFS 3.0 емкостью 128 ГБ, скорость работы Samsung Galaxy Tab S7 практически сравнялась с ноутбуками. Благодаря такой вычислительной мощности на планшетах все действия выполняются почти мгновенно, будь то переключение между приложениями, просмотр высококачественного 4K видео, серфинг в интернете или запуск ресурсоемких видеоигр.

Работа и развлечения на Samsung Galaxy Tab S7 ощущаются намного приятнее благодаря 11-дюймовому экрану с соотношением сторон 16:10 матрицей LTPS IPS с разрешением 2560 на 1600 пикселей с поддержкой HDR10+. Экраны в Galaxy Tab S7 и S7 + прошли сертификацию SGS[1] и комфортны для зрения благодаря низкому излучению синего света, поэтому ваши глаза не будут чувствовать усталости даже после просмотра длинного фильма. А благодаря частоте обновления экрана до 120 Гц вы можете наслаждаться плавной прокруткой при просмотре страниц в социальных сетях.

В сочетании с четырьмя динамиками и настройками звука от AKG с поддержкой Dolby Atmos эти дисплеи позволяют вам наслаждаться просмотром фильмов в кинематографическом качестве, удобно расположившись на домашнем диване.

Samsung DEX

У Samsung Galaxy Tab S7 скрыта еще одна фирменная возможность, которая позволяет ему превратиться в настоящий настольный компьютер благодаря технологии Samsung DEX. Переключение из режима ПК обратно в планшетный режим становится еще проще с чехлом-клавиатурой, которая объединяет все лучшее из мира Android и ПК в одной клавиатуре, добавляя функциональные клавиши, присущие ПК, c возможностью управления жестами. Также благодаря тесному партнерству с Microsoft, пользователи смогут с легкостью перемещать свою работу между планшетом S7 | S7+ и компьютером под управлением Windows.

Технология Sidekick

Возможности на этом не заканчиваются. Samsung Galaxy Tab S7 можно использовать для расширения экранного пространства вашего компьютера на Windows 10 по Wi-Fi с помощью технологии Sidekick. Она позволяет дублировать экран или расширить его и взаимодействовать с ним непосредственно на компьютере с помощью клавиатуры и мыши. В режиме дублирования вы можете воспользоваться электронным пером S Pen и запустить Samsung Notes на планшете для обновления заметок на ПК в режиме реального времени.

Продолжительная автономность

Аккумулятора Samsung Galaxy Tab S7 емкостью 8000 мА*ч хватит до 14 часов просмотра видео

Каждый производитель ноутбуков убеждает нас в том, что ноутбук способен продержаться 6-7 часов без подзарядки. Но по факту таких показателей возможно достигнуть только, если понизить яркость экрана на самый минимум, отключить все беспроводные интерфейсы и установить экономный режим работы процессора.

Оборудование планшетных компьютеров устроено таким образом, чтобы обеспечить максимальное время работы от батареи без каких-либо ограничений. В этом плане таблетки снова превосходят лэптопы. С аккумулятором Samsung Galaxy Tab S7 | S7+ пользователи могут рассчитывать на 8-8,5 часа автономной работы благодаря емкому литий-ионному аккумулятору на 8000 мА*ч. Причем подзарядить его можно от любого павербанка емкостью от 10000 мА*ч.

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