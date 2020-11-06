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Планшет против ноутбука: какой мобильный компьютер лучше в 2020 году

Сегодня, 13:05

Сегодня.Lifestyle поможет вам принять правильное решение при выборе между планшетом и ноутбуком

Мировые производители пытаются пересадить человечество с громоздких ноутбуков на компактные планшетные компьютеры с сенсорными экранами как минимум с 2001 года. Но ближе всего к реализации этой мечты подошли компании Samsung и Apple в 2010 году с выпуском первых удобных планшетов Samsung Galaxy Tab и iPad. Причем эти модели получились настолько удачными, что создали серьезную конкуренцию традиционным ноутбукам и до сих пор являются их жизнеспособной альтернативой.

В 2020 году планшеты вышли на беспрецедентный уровень качества, вычислительной мощности и компактности, что стали превосходить некоторые лэптопы почти по всем параметрам. Если вас не устраивает ваш устаревший компьютер, достойной альтернативой станет новый планшет, который будет более простым в управлении, легким при транспортировке, и при этом он способен выполнять все функции, которые вы требовали от громоздкого настольного ПК и даже больше. Да, это смелое заявление, но действительно ли планшет подходит для замены традиционного ноутбука? Сегодня.Lifestyle поможет вам принять решение при выборе между планшетом и ноутбуком, которые лучше всего соответствует вашим потребностям.

Размер имеет значение

Толщина Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
Толщина Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

Как бы ни старались производители ноутбуков, но по параметрам компактности и весе им все равно не удается превзойти планшеты. Даже самые легкие и тонкие ноутбуки все равно будут весить больше среднестатистической "таблетки". Основная причина увеличения их профиля в том, что клавиатура и трекпад занимают дополнительное место и вес. Лэптопы с более мощными компонентами требуют дополнительного охлаждения, что неизбежно увеличивает их габариты и массу.

Из-за меньшего размера и веса планшет намного легче носить с собой, чем ноутбук, особенно в поездках. К примеру, новейшая модель планшета 2020 года 11-дюймовый Samsung Galaxy Tab S7 обладает размерами всего 165,3 x 253,8 x 6,3 мм, а весит меньше 500 грамм. И это с учетом прочного металлического корпуса со стеклянным покрытием экрана. Выбор здесь очевиден и однозначно в пользу мобильных устройств.

Интуитивное взаимодействие

Android 10 с оболочкой One UI 2.5
Android 10 с оболочкой One UI 2.5

Взаимодействие с ноутбуком зачастую происходит только через клавиатуру и тачпад. Редко, когда лэптопы оснащаются сенсорным экраном, но даже в этом случае управление получается недостаточно удобное – пользователь остается ограничен в возможностях. Все потому, что операционная система для настольных систем все равно уступает мобильным устройствам по комфорту использования в таком режиме.

Android 10 с оболочкой One UI 2.5
Android 10 с оболочкой One UI 2.5

Сенсорное управление на планшетах на операционной системе Android 10 доведено почти до интуитивного идеала – освоиться в этой ОС сможет даже ребенок. В Samsung Galaxy Tab S7 комфорт использования Android был улучшен на порядок благодаря собственной оболочке One UI 2.5, которая позволяет работать, смотреть потоковое видео, просматривать веб-страницы и делать быстрые заметки без ограничений своими пальцами – самым удобным инструментом взаимодействия с пользовательским интерфейсом.

Функция для многозадачности Multi-Window
Функция для многозадачности Multi-Window

Расширенная функция для многозадачности Multi-Window сделает работу еще более эффективной. Вместо того, чтобы каждый раз переключаться между приложениями, теперь вы можете одновременно запускать и видеть интерфейс до трех приложений на экране, разделенном на три части. Чтобы еще больше облегчить работу с устройством, вы можете запомнить сочетание наиболее часто используемых приложений в App-Pair для их быстрого одновременного запуска.

Для набора текстов или быстрых заметок Samsung использует в своих планшетах серии Tab стилусы. За 10 лет развития этой технологии довела ее почти до совершенства. Южнокорейский производитель оснастил свой Tab S7 | S7+ мощным электронным пером S Pen. Благодаря уменьшенным задержкам ответа на действия пользователя, работа с S Pen становится еще более удобной, естественной и все больше напоминает письмо обычной ручкой по бумаге.

Стилус S Pen для Samsung Galaxy Tab S7
Стилус S Pen для Samsung Galaxy Tab S7

Теперь, если нужно отредактировать документ, находясь в пути, пользователю не придется больше доставать ноутбук – с этой задачей запросто справится Tab S7 | S7+. Полностью переработанное приложение Samsung Notes обеспечивает еще больше свободы и позволяет одновременно делать заметки и осуществлять голосовую запись, вносить комментарии в PDF.

Фантастическое быстродействие и уникальные возможности

Мощности Samsung Galaxy Tab S7 достаточно для запуска ресурсоемких игр
Мощности Samsung Galaxy Tab S7 достаточно для запуска ресурсоемких игр

До недавнего времени ноутбуки доминировали над планшетами по параметру быстродействия и отзывчивости на действия пользователя. Но с приходом новейших и самых быстрых 8-ядерных мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 865 Pro (3,09 ГГц), которые работают с 6 Гб оперативной памяти быстрым встроенным накопителем UFS 3.0 емкостью 128 ГБ, скорость работы Samsung Galaxy Tab S7 практически сравнялась с ноутбуками. Благодаря такой вычислительной мощности на планшетах все действия выполняются почти мгновенно, будь то переключение между приложениями, просмотр высококачественного 4K видео, серфинг в интернете или запуск ресурсоемких видеоигр.

Работа и развлечения на Samsung Galaxy Tab S7 ощущаются намного приятнее благодаря 11-дюймовому экрану с соотношением сторон 16:10 матрицей LTPS IPS с разрешением 2560 на 1600 пикселей с поддержкой HDR10+. Экраны в Galaxy Tab S7 и S7 + прошли сертификацию SGS[1] и комфортны для зрения благодаря низкому излучению синего света, поэтому ваши глаза не будут чувствовать усталости даже после просмотра длинного фильма. А благодаря частоте обновления экрана до 120 Гц вы можете наслаждаться плавной прокруткой при просмотре страниц в социальных сетях.

В сочетании с четырьмя динамиками и настройками звука от AKG с поддержкой Dolby Atmos эти дисплеи позволяют вам наслаждаться просмотром фильмов в кинематографическом качестве, удобно расположившись на домашнем диване.

Samsung DEX
Samsung DEX

У Samsung Galaxy Tab S7 скрыта еще одна фирменная возможность, которая позволяет ему превратиться в настоящий настольный компьютер благодаря технологии Samsung DEX. Переключение из режима ПК обратно в планшетный режим становится еще проще с чехлом-клавиатурой, которая объединяет все лучшее из мира Android и ПК в одной клавиатуре, добавляя функциональные клавиши, присущие ПК, c возможностью управления жестами. Также благодаря тесному партнерству с Microsoft, пользователи смогут с легкостью перемещать свою работу между планшетом S7 | S7+ и компьютером под управлением Windows.

Технология Sidekick
Технология Sidekick

Возможности на этом не заканчиваются. Samsung Galaxy Tab S7 можно использовать для расширения экранного пространства вашего компьютера на Windows 10 по Wi-Fi с помощью технологии Sidekick. Она позволяет дублировать экран или расширить его и взаимодействовать с ним непосредственно на компьютере с помощью клавиатуры и мыши. В режиме дублирования вы можете воспользоваться электронным пером S Pen и запустить Samsung Notes на планшете для обновления заметок на ПК в режиме реального времени.

Продолжительная автономность

Аккумулятора Samsung Galaxy Tab S7 емкостью 8000 мА*ч хватит до 14 часов просмотра видео
Аккумулятора Samsung Galaxy Tab S7 емкостью 8000 мА*ч хватит до 14 часов просмотра видео

Каждый производитель ноутбуков убеждает нас в том, что ноутбук способен продержаться 6-7 часов без подзарядки. Но по факту таких показателей возможно достигнуть только, если понизить яркость экрана на самый минимум, отключить все беспроводные интерфейсы и установить экономный режим работы процессора.

Оборудование планшетных компьютеров устроено таким образом, чтобы обеспечить максимальное время работы от батареи без каких-либо ограничений. В этом плане таблетки снова превосходят лэптопы. С аккумулятором Samsung Galaxy Tab S7 | S7+ пользователи могут рассчитывать на 8-8,5 часа автономной работы благодаря емкому литий-ионному аккумулятору на 8000 мА*ч. Причем подзарядить его можно от любого павербанка емкостью от 10000 мА*ч.

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технологии ноутбук Samsung планшет Samsung Galaxy

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