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PlayStation 5 экономит деньги и спасает жизни

Игровая приставка нового поколения от Sony PlayStation 5 будет бороться с изменением климата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:36
Игровые приставки Sony спасут планету
Игровые приставки Sony спасут планету
Фото: Unsplash

Компани Sony взяла на себя обязательство сделать свою будущую игровую приставку более лояльной для планеты. Производитель популярных игровых приставок изложил свой план по борьбе с изменением климата на саммите ООН в рамках Альянса "Игра для планеты".

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Президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что PlayStation 5 будет более энергоэффективной, чем PlayStation 4. Игровая приставка нового поколения сможет работать в спящем режиме будет потреблять всего 0,5 Вт электроэнергии, в то время как PlayStation 4 потребляет до 8,5 Вт.

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По словам Райана, если бы только миллион геймеров включили эту функцию, это сэкономило бы электроэнергию для 1000 американских домов. Sony также пересмотрит углеродные выбросы в своих дата-центрах.

Более того, согласно отчету Совета по защите природных ресурсов за 2014 год, PS4 потребляет примерно 89 Вт при потоковой передаче видео и около 137 Вт при активной игре. Проблема в том, что PlayStation 5 обещает быть крайне мощной, чтобы поддерживать отображение графики в разрешении до 8K, а это потребует очень большого потребления электроэнергии – сколько мощности необходимо новой игровой приставке, Sony не дала ответа.

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Альянс "Игра за планету" — это объединение производителей игровых приставок, издателей, разработчиков в рамках различных экологических инициатив, распространения информации и сокращения выбросов углекислого газа и энергопотребления. Помимо Sony, в Альянсе взяли участие Microsoft, Nintendo, Google, Ubisoft и множество менее известных компаний.

В частности, они озвучили свои планы по улучшению экологии в своих регионах следующими инициативами:

  • Microsoft обещает сократить выбросы в своей цепочке поставок на 30% к 2030 году, сертифицирует 825 тысяч консолей Xbox, как "экологически нейтральные".
  • Google Stadia выпустит экологическое руководство по разработке игр, а также профинансирует исследование того, как "зеленые движения" могут быть эффективно включены в игровой процесс.
  • Ubisoft будет разрабатывать "зеленые" темы в играх и получать исходные материалы от фабрик, специализирующихся на экологически чистых материалах.
  • Sports Interactive уничтожит 20 тонн упаковок, перейдя с пластика на вторично переработанные материалы для всех будущих выпусков Football Manager.
  • Rovio (разработчики Angry Birds) компенсируют выбросы углерода от игроков, заряжающих устройства.
  • Niantic Inc (разработчик Pokemon Go) обязуется вовлекать свое сообщество в решения проблем с экологией и сохранения чистоты планеты.
  • Twitch взяли на себя обязательство использовать свою платформу для распространения важности сохранения экологии среди мирового игрового сообщества.

Напомним, что ранее Sony разрушила главный миф о PlayStation из-за которого миллионы игроков ошибались. Также недавно Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.

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Источник: CNET
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