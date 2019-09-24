PlayStation 5 экономит деньги и спасает жизни

Игровая приставка нового поколения от Sony PlayStation 5 будет бороться с изменением климата

Игровые приставки Sony спасут планету Фото: Unsplash

Компани Sony взяла на себя обязательство сделать свою будущую игровую приставку более лояльной для планеты. Производитель популярных игровых приставок изложил свой план по борьбе с изменением климата на саммите ООН в рамках Альянса "Игра для планеты".

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Президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что PlayStation 5 будет более энергоэффективной, чем PlayStation 4. Игровая приставка нового поколения сможет работать в спящем режиме будет потреблять всего 0,5 Вт электроэнергии, в то время как PlayStation 4 потребляет до 8,5 Вт.

По словам Райана, если бы только миллион геймеров включили эту функцию, это сэкономило бы электроэнергию для 1000 американских домов. Sony также пересмотрит углеродные выбросы в своих дата-центрах.

Более того, согласно отчету Совета по защите природных ресурсов за 2014 год, PS4 потребляет примерно 89 Вт при потоковой передаче видео и около 137 Вт при активной игре. Проблема в том, что PlayStation 5 обещает быть крайне мощной, чтобы поддерживать отображение графики в разрешении до 8K, а это потребует очень большого потребления электроэнергии – сколько мощности необходимо новой игровой приставке, Sony не дала ответа.

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Альянс "Игра за планету" — это объединение производителей игровых приставок, издателей, разработчиков в рамках различных экологических инициатив, распространения информации и сокращения выбросов углекислого газа и энергопотребления. Помимо Sony, в Альянсе взяли участие Microsoft, Nintendo, Google, Ubisoft и множество менее известных компаний.

В частности, они озвучили свои планы по улучшению экологии в своих регионах следующими инициативами:

Microsoft обещает сократить выбросы в своей цепочке поставок на 30% к 2030 году, сертифицирует 825 тысяч консолей Xbox, как "экологически нейтральные".

Google Stadia выпустит экологическое руководство по разработке игр, а также профинансирует исследование того, как "зеленые движения" могут быть эффективно включены в игровой процесс.

Ubisoft будет разрабатывать "зеленые" темы в играх и получать исходные материалы от фабрик, специализирующихся на экологически чистых материалах.

Sports Interactive уничтожит 20 тонн упаковок, перейдя с пластика на вторично переработанные материалы для всех будущих выпусков Football Manager.

Rovio (разработчики Angry Birds) компенсируют выбросы углерода от игроков, заряжающих устройства.

Niantic Inc (разработчик Pokemon Go) обязуется вовлекать свое сообщество в решения проблем с экологией и сохранения чистоты планеты.

Twitch взяли на себя обязательство использовать свою платформу для распространения важности сохранения экологии среди мирового игрового сообщества.

Напомним, что ранее Sony разрушила главный миф о PlayStation из-за которого миллионы игроков ошибались. Также недавно Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.

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