PlayStation 5 не спасет игры от "тормозов и глюков"

Сверхбыстрый твердотельный накопитель SSD не поможет ускорить загрузку игр на PlayStation 5

SSD не спасет игры будущего от медленной загрузки Фото: Unsplash

Анонсированная в прошлом месяце игровая приставка PlayStation 5 будет обладать весомым преимуществом над прошлыми поколениями консолей благодаря использованию твердотельного накопителя (SSD), который позволит ускорять загрузку игр. Однако оптимистичный настрой компании развеял технический директор из компании Remedy – SSD не спасет игры будущего от медленной загрузки, тормозов и глюков.

Напомним, что ранее обогатиться играя в компьютерные игры:

Еще перед анонсом PlayStation 5 ведущий системный архитектор Sony Марк Черни делал большой акцент на использовании SSD, как на весомого достоинства игровой приставки помимо мощного процессора и видеоускорителя. Черни демонстрировал мощность PS5 на примере "Человека-паука", запущенного на игровой консоли следующего поколения, чтобы показать время загрузки игр. Тогда как на PlayStation 4 Pro игра загружалась за 15 секунд, на PlayStation 5 время загрузки составило менее секунды, что действительно впечатляет. Разработчики сразу начали делиться своими прогнозами относительно упрощения разработки игр под эту систему.

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Несмотря на впечатляющие результаты загрузки, стоит отметить один факт – загрузка осуществлялась "старой" игры на "старой" платформе. Как утверждает технический директор из компании Remedy Мики Вехкал в свежем номере PlayStation Official Magazine, несмотря на увеличенную производительность, игры на приставках нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Scarlett могут загружаться так же медленно, как и сейчас – от 15 до 40 секунд. Разработчик полагает, что наличие сверхбыстрых накопителей SSD не сможет решить проблему игр будущего, особенно когда видеоигра начинает использовать больше данных.

Разработчики игр действительно могут использовать увеличенную мощность PlayStation 5 для удвоения частоты кадров (FPS). Однако при увеличении разрешения, размеров и качества текстур, а также обилия объектов и частиц, скорость загрузки может остаться на уровне прежних поколений PlayStation, утверждает Векхал. Руководитель отдела коммуникаций Remedy Томас Пуха также отмечает, что техническая мощность любой системы не спасет игры будущего от падения частоты кадров при условии плохой оптимизации, поэтому "тормоза и глюки" могут быть неизбежны.

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По словам технического директора Remedy, они уже успели испытать консоли нового поколения для разработчиков (Dev Kit) и устройства действительно показали внушительное ускорение процесса загрузки. Но при этом и сами игры стали гораздо объемнее и требовательнее к аппаратным характеристикам, поэтому не стоит ожидать мгновенной загрузки проработанных и качественных локаций и миров.

Планируется, что PlayStation 5 появится в продаже 20 ноября 2020 года по цене 499 долларов.

Напомним, что ранее в сети появилась первая фотография PlayStation 5. Также в сети были случайно раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6.

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