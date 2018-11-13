PlayStation 5 получит джойстик со встроенным экраном
Судя по описанию, он напоминает контроллеры Nintendo Wii U и Switch
Патентное ведомство США получило патент от Sony на разработку совершенно нового геймпада. У PlayStation 4 появился геймпад с сенсорной панелью, а контроллеры PlayStation 5 получат сенсорный дисплей.
Sony не раскрывает деталей нового джойстика, но судя по описанию, он напоминает контроллеры Nintendo Wii U и Switch – экран может использоваться для вывода дополнительной информации о персонаже, отображении карты, инвентаря и прочего.
Новый геймпад будет поставляться вместе с PlayStation 5, выход которой намечен на 2021 год.
Напомним, что ранее Sony рассекретила игры новой игровой приставки PlayStation. Также обратите внимание на ТОП-5 видеоигр с самыми масштабными картами открытого мира.
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Источник: Игромания