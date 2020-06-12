Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

PlayStation 5 раскритиковали за дизайн корпуса в смешных мемах

Сегодня, 12:10

PlayStation 5 была раскритикована за непрактичность, а также за излишне вызывающий и вычурный дизайн

В ночь с 11 на 12 июня 2020 года компания Sony представила миру игровую приставку PlayStation 5, о которой было так много слухов последние годы. Презентация была насыщенна игровыми проектами, а в конце онлайн-трансляции был показан внешний вид PlayStation 5. Дизайн был воспринят крайне неоднозначно, за что был мгновенно высмеян интернет сообществом.

Главный конкурент PS5 в лице Xbox Series X выбрал направление промышленного дизайна в виде огромного моноблока, за что тоже был раскритикован за сходство с мини-холодильником. Sony пошла по пути футуризма и сделала ставку на зрелищность, от чего внешний вид получился излишне вызывающим и вычурным, словно поделка от китайцев.

Смотрите также в сюжете о новых смертельных играх:

PlayStation 5 была раскритикована за непрактичность, так как даже в горизонтальном положении ей необходима подставка из-за гладкого и обтекаемого корпуса. Также сомнению подверглись боковые вставки, в зазорах между которыми будет скапливаться пыль. И самое главное, такой дизайн корпуса не везде будет одинаково хорошо смотреться, ведь не у всех покупателей будет интерьер под стать футуристическому экстерьеру игровой приставки, из-за чего она будет излишне выделяться.

PlayStation 5
PlayStation 5
Фото: Digital Trends

Предлагаем посмотреть, как PlayStation 5 высмеяли в интернете в виде мемов. ПО ним можно оценить, как ее воспринимает аудитория: от глаза башни Саурона до "скопированного" дизайна от вентилятора Vitek.

PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
PlayStation 5 мемы
Фото: Reddit
1/25

Напомним, что ранее Sony отложила свою презентацию PlayStation 5 после того, как вспыхнули глобальные протесты в ответ на убийство невооруженного темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Первоначально Sony планировала провести это мероприятие 4 июня, несмотря на пандемию коронавируса, которая закрыла ежегодное игровое шоу E3 2020 в этом году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Битва игровых приставок - 2020: Microsoft наносит решающий удар Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5 Amazon случайно раскрыл цену PlayStation 5 Когда выйдет PlayStaton 5: Sony озвучила дату начала продаж
дизайн sony критика игровая приставка мемы Sony Playstation PlayStation 5
Источник: Reddit
Реклама

Новости партнеров

Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Жіночий одяг, який бісить чоловіків. Топ-10 від Андре Тана
Жіночий одяг, який бісить чоловіків. Топ-10 від Андре Тана

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

Вчера, 18:24Travel

Бюджетный отпуск на Черном море: семейный отдых в Каролино-Бугазе

Вчера, 10:11Food

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

Вчера, 07:14Fun

Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео

10 июняTravel

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

10 июняTravel

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

10 июняFood

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

10 июняFood

Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

10 июняTravel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

9 июняTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

9 июняШоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

9 июняTravel

Достопримечательности Львова: почему стоит посетить город

9 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

9 июняFood

Как приготовить шампиньоны на гриле

9 июняШоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым: "Сейчас сидит над обломками своей жизни"

9 июняШоу-бизнес

Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице – фото

Новости партнеров

«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Матвієнко заявила, що її домагався лікар Охматдиту
Матвієнко заявила, що її домагався лікар Охматдиту
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
Кравец о двух выкидышах: На этой скорости детей не вынашивают
Кравец о двух выкидышах: На этой скорости детей не вынашивают
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять