PlayStation 5 раскритиковали за дизайн корпуса в смешных мемах

PlayStation 5 была раскритикована за непрактичность, а также за излишне вызывающий и вычурный дизайн

В ночь с 11 на 12 июня 2020 года компания Sony представила миру игровую приставку PlayStation 5, о которой было так много слухов последние годы. Презентация была насыщенна игровыми проектами, а в конце онлайн-трансляции был показан внешний вид PlayStation 5. Дизайн был воспринят крайне неоднозначно, за что был мгновенно высмеян интернет сообществом.

Главный конкурент PS5 в лице Xbox Series X выбрал направление промышленного дизайна в виде огромного моноблока, за что тоже был раскритикован за сходство с мини-холодильником. Sony пошла по пути футуризма и сделала ставку на зрелищность, от чего внешний вид получился излишне вызывающим и вычурным, словно поделка от китайцев.

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PlayStation 5 была раскритикована за непрактичность, так как даже в горизонтальном положении ей необходима подставка из-за гладкого и обтекаемого корпуса. Также сомнению подверглись боковые вставки, в зазорах между которыми будет скапливаться пыль. И самое главное, такой дизайн корпуса не везде будет одинаково хорошо смотреться, ведь не у всех покупателей будет интерьер под стать футуристическому экстерьеру игровой приставки, из-за чего она будет излишне выделяться.

PlayStation 5 Фото: Digital Trends

Предлагаем посмотреть, как PlayStation 5 высмеяли в интернете в виде мемов. ПО ним можно оценить, как ее воспринимает аудитория: от глаза башни Саурона до "скопированного" дизайна от вентилятора Vitek.

PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit PlayStation 5 мемы Фото: Reddit 1/25

Напомним, что ранее Sony отложила свою презентацию PlayStation 5 после того, как вспыхнули глобальные протесты в ответ на убийство невооруженного темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Первоначально Sony планировала провести это мероприятие 4 июня, несмотря на пандемию коронавируса, которая закрыла ежегодное игровое шоу E3 2020 в этом году.

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