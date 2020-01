PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала

Решение Microsoft об отказе от эксклюзивных игр может сыграть на руку Sony с PlayStation 5

Sony обошла Microsoft в не начавшейся битве Фото: GamesRadar

Каждое новое поколение игровых приставок требует новых эксклюзивных игр, чтобы привлечь потребителей их покупать. Microsoft со своим Xbox Series X намерена нарушить это устоявшееся за годы правило, а Sony – нет, и это решение может в конечном итоге стать ключом к успеху PlayStation 5.

Как сообщает GamesRadar, известный игровой журналист из Kotaku Джейсон Шрайер заявил на подкасте Splitscreen, что "Sony продолжит выпуск эксклюзивных игры для PS5". Тем самым, чтобы сыграть в эти привлекательные проекты, нужно приобрести PlayStation 5.

Концепт PlayStation 5 Фото: GamesRadar

Шрайер не стал указывать, какие конкретно игры для PS5 являются эксклюзивными. Но стоит вспомнить, что у Sony есть ряд лучших игровых франшиз, например, God of War, Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, Days Gone, Bloodborne и Horizon Zero Dawn – все они по большей части привлекают игроков приобретать игровую приставку от Sony.

Это заявление резко контрастирует с планами Microsoft. Мэтт Бооти, глава Xbox Game Studios, подтвердил в конце прошлой недели, что почти все игры, что будут выходить на компьюетрах, будут работать на Xbox Series X. По словам главы Xbox, выигрыш от игры на приставке в том, что на "ней будет удобнее играть и не нужно делать апгрейд". Это означает, что стимулов купить консоль Xbox Series X в день запуска на самом деле не так уж много – эксклюзивных проектов на ней не будет.

Xbox Series X Фото: GamesRadar

Бывший вице-президент Xbox Майк Ибарра также заявил на прошлой неделе, что он собирается покупать PlayStation 5, а не Xbox Series X, потому что нет смысла обладать игровой приставкой от Microsoft, если есть игровой компьютер.

Единственная очевидная причина для покупки Xbox Series X – если нет игрового компьютера. Безусловно, игровая консоль от Microsoft обладает внушительным аппаратным оснащением, вроде сверхбыстрого SSD, мощного процессора и запасом мощности на следующие 5-6 лет. Однако решение Microsoft об исключении эксклюзивных проектов может негативно отразиться на спросе Xbox Series X, что сделает Sony лидером продаж игровых приставок до конца 2020 года.

Напомним, что ранее Nintendo готовила новую игровую приставку в ответ PlayStation 5 и Xbox Series X. В то же время геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

