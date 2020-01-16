Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала

Решение Microsoft об отказе от эксклюзивных игр может сыграть на руку Sony с PlayStation 5

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Sony обошла Microsoft в не начавшейся битве
Sony обошла Microsoft в не начавшейся битве
Фото: GamesRadar

Каждое новое поколение игровых приставок требует новых эксклюзивных игр, чтобы привлечь потребителей их покупать. Microsoft со своим Xbox Series X намерена нарушить это устоявшееся за годы правило, а Sony – нет, и это решение может в конечном итоге стать ключом к успеху PlayStation 5.

Читайте также:
Sony показала первую игру для PlayStation 5: видео

Смотрите также в сюжете о том, как дозировать использование гаджетов:

Как сообщает GamesRadar, известный игровой журналист из Kotaku Джейсон Шрайер заявил на подкасте Splitscreen, что "Sony продолжит выпуск эксклюзивных игры для PS5". Тем самым, чтобы сыграть в эти привлекательные проекты, нужно приобрести PlayStation 5.

Концепт PlayStation 5
Концепт PlayStation 5
Фото: GamesRadar

Шрайер не стал указывать, какие конкретно игры для PS5 являются эксклюзивными. Но стоит вспомнить, что у Sony есть ряд лучших игровых франшиз, например, God of War, Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, Days Gone, Bloodborne и Horizon Zero Dawn – все они по большей части привлекают игроков приобретать игровую приставку от Sony.

Читайте также:
Sony поставила "крест" на портативных приставках PlayStation

Это заявление резко контрастирует с планами Microsoft. Мэтт Бооти, глава Xbox Game Studios, подтвердил в конце прошлой недели, что почти все игры, что будут выходить на компьюетрах, будут работать на Xbox Series X. По словам главы Xbox, выигрыш от игры на приставке в том, что на "ней будет удобнее играть и не нужно делать апгрейд". Это означает, что стимулов купить консоль Xbox Series X в день запуска на самом деле не так уж много – эксклюзивных проектов на ней не будет.

Xbox Series X
Xbox Series X
Фото: GamesRadar

Бывший вице-президент Xbox Майк Ибарра также заявил на прошлой неделе, что он собирается покупать PlayStation 5, а не Xbox Series X, потому что нет смысла обладать игровой приставкой от Microsoft, если есть игровой компьютер.

Читайте также:
PlayStation 5 не спасет игры от "тормозов и глюков"

Единственная очевидная причина для покупки Xbox Series X – если нет игрового компьютера. Безусловно, игровая консоль от Microsoft обладает внушительным аппаратным оснащением, вроде сверхбыстрого SSD, мощного процессора и запасом мощности на следующие 5-6 лет. Однако решение Microsoft об исключении эксклюзивных проектов может негативно отразиться на спросе Xbox Series X, что сделает Sony лидером продаж игровых приставок до конца 2020 года.

Напомним, что ранее Nintendo готовила новую игровую приставку в ответ PlayStation 5 и Xbox Series X. В то же время геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft закроет 11 проектов в 2020 году Nintendo готовит новую игровую приставку в ответ PlayStation 5 и Xbox Series X GTA IV исчезла из Steam: виновата Microsoft Сделала невозможное: Dell создала конкурента Nintendo Switch на Windows 10
игры Microsoft sony игровая приставка PlayStation Xbox PlayStation 5 Xbox Series X
Источник: GamesRadar
Реклама

Новости партнеров

Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Влезла в семью: Глюкоза уводит Харламова от Асмус?
Влезла в семью: Глюкоза уводит Харламова от Асмус?
Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото
Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 12:20Fun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:52Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяFun

Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

14 январяШоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

14 январяFun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

14 январяFun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

13 январяАфиша

Щедрый вечер: короткие щедривки на Старый Новый год 2020

13 январяШоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Новости партнеров

Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Какой вид чая признали самым полезным для здоровья
Какой вид чая признали самым полезным для здоровья
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Дана Борисова избила дочь до сотрясения
Дана Борисова избила дочь до сотрясения
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Чем полезна скорлупа куриных яиц
Чем полезна скорлупа куриных яиц