PlayStation 5 выйдет в 2020 году с инновационным контроллером

Sony также заявила, что переосмысливает контроллер PlayStation 5 с добавлением ряда новых функций

PlayStation 5 позволит игрокам буквально осязать видеоигры Фото: Wired

Слухи относительно PlayStation 5 подтвердились – Sony в интервью изданию Wired официально заявила, что их новая игровая приставка выйдет в 2020 году в аккурат к рождественским праздникам. Именно в это время в продажу поступит Xbox Project Scarlett от Microsoft. Также Sony подтвердила название игровой консоли – PlayStation 5 – без никаких изменений, все просто и понятно. Вместе с тем, японская компания рассекретила несколько важных нововведений, которые появятся в PS5.

Смотрите также в сюжете о том, как школьники выиграли миллион долларов в видеоигре:

"Название нашей игровой приставки следующего поколения будет PlayStation 5 (PS5), релиз запланирован на праздничный сезон продаж конца 2020 года", – заявил президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан на официальном блоге PlayStation.

PlayStation 5 получит новый игровой контроллер DualShock. На замену привычной вибрации придет система тактильной отдачи. Благодаря ей игроки смогут по-новому ощутить яркие моменты виртуального приключения, будь то лобовое столкновение автомобиля со стеной или пробежка по футбольному полю. Новая технология позволит пользователям даже осязать разнообразные текстуры и плотность поверхностей, например, высокую траву или лужи вязкой грязи.

Один из прототипов PlayStation 5 Фото: LetsGoDigital

Более того, контроллер получит так называемые "адаптивные триггеры", которые расширят возможности курков L2 и R2. Разработчики смогут лично настраивать ощущения от отдачи этих элементов геймпада, позволяя с помощью хода курков имитировать различные реакции, вроде натяжения тетивы боевого лука или поездки по окаменелому склону. Вместе с новой системой тактильной отдачи все это позволит по-новому физически симулировать самые разные моменты.

Процесс инсталляции игр на PlayStation 5 будет заметно отличаться от того, как это работало на PlayStation 4. Наличие SSD-накопителя позволит изменить и упростить подход к установке и удалению любого цифрового контента. Вместо того, чтобы работать сразу с цельными блоками данных, новая система позволяет более точно фильтровать необходимую информацию, позволяя таким образом, например, инсталлировать только мультиплеерную часть желаемой игры, тогда как одиночная кампания может быть установлена позднее. Схожим образом будет работать и удаление контента, пользователи смогут как удалять игры полностью, так и их составные части.

PlayStation 5 получит новый дашборд, который будет более гибким и удобным. Операционная система PS4 довольно скупа на отображение актуальной информации о ваших игровых успехах и активности друзей поэтому в PS5 она подверглась значительной переработке. Разработчики стремятся дать пользователям возможность иметь доступ ко всей необходимой информации прямо со стартового экрана. Мультиплеерные проекты будут предоставлять список различных активностей ваших друзей, к которым можно будет моментально присоединиться, а одиночные игры в свою очередь, например, смогут отображать перечень доступных вам уровней и наград, которые ждут вас за прохождение.

Игры для PlayStation 5 будут продаваться как на дисках, так и в цифровом формате. Вместимость игровых Blu-Ray носителей составляют до 100 ГБ. Приставку, к слову, можно использовать и в качестве 4K Blu-Ray плеера.

Этот анонс не станет для многих из вас большим сюрпризом, но нам все равно хотелось рассказать нашим фанатам, пока мы готовимся постепенно рассказывать все больше и больше новых деталей о следующем поколении PlayStation.

Напомним, что ранее Sony показала, как запускаются игры на PlayStation 5. Также недавно были раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.