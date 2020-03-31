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PlayStation 5 выйдет в срок: коронавирус не помешает планам Sony

Sony еще не раскрыла конкретную дату выпуска PlayStation 5, но уверяет, что игровая приставка выйдет в праздничный сезон 2020 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:32

На фоне глобальной стагнации экономики, остановки промышленности и тотальной отмены международных мероприятий, вызванных распространением коронавируса, официально известного как COVID-19, Sony заявляет, что запланированный запуск игровой приставки PlayStation 5 в конце 2020 года состоится в срок – переносов не будет. В своем заявлении о влиянии пандемии COVID-19 на деятельность компании, Sony заявила, что не ожидает "существенного влияния" в текущем финансовом году.

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Кроме того, пресс-секретарь Sony сообщил агентству Bloomberg, что компания не видит заметного влияния от сбоев поставок комплектующих, вызванных коронавирусом при выпуске PlayStation 5. Тем не менее, компания также заявила, что на ее бизнес все же повлияли ограничения на поездки из-за карантина, что не позволило инженерам из Японии переехать в другие страны, чтобы помочь с запуском новых продуктов и предоставить инструкции по производственным процессам.

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В то же время Sony подтвердила, что могут случиться возможные задержки в графике производства игр, разрабатываемых партнерскими студиями, особенно в США и Европе. Пока не было объявлено о каких-либо определенных задержках, так как выход игры The Last of Us 2 все еще ожидается в мае, а Ghost of Tsushima – в июне.

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Sony еще не раскрыла конкретную дату выпуска PlayStation 5, но подтвердила, что консоль запустится как раз к сезону праздников 2020 года, чтобы встретиться с лицом к лицу со своим главным конкурентом – Xbox Series X.

Напомним, что ведущий системный архитектор PlayStation 5 Марк Черни недавно представил архитектуру консоли в презентации. В то же время серверы Sony страдают от сильных нагрузок – перестали загружаться игры.

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Источник: Digital Trends
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