Плутон может оказаться обычной гигантской кометой

Состав планеты полностью соответствует химии комет из пояса Койпера

Плутон. Фото: YouTube

У астрофизиков появилась новая теория о природе далекой планеты – Плутон может оказаться огромной кометой.

С тех пор, как Плутон лишился статуса планеты, остается вопрос, чем же он тогда на самом деле является. Пока его считают карликовой планетой, но на самом деле он может оказаться объектом из пояса Койпера, который застрял на орбите.

Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института объединили данные от пролета "New Horizons" НАСА и миссии Rosetta Европейского космического агентства, чтобы понять, чем же является Плутон.

Разработанная модель показывает, что Плутон может быть гигантской кометой, говорит ведущий автор Кристофер Глейн (Christopher Glein). Его состав полностью соответствует химии комет из пояса Койпера.

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже: