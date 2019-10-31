Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Плутон подвинься: в Солнечной системе нашли крохотную планету

Гигиея сейчас классифицируется как астероид, но, возможно, ненадолго

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Размеры Гигеи составляют 430 километров в поперечнике
Размеры Гигеи составляют 430 километров в поперечнике
Фото: NASA

Четвертый по величине объект в поясе астероидов, космический объект, известный как "(10) Гигиея", является чем-то загадочным для астрономов, хотя он был обнаружен более 170 лет назад. Темная поверхность и расстояние от Солнца затрудняют обнаружение астероида, поскольку он движется в поясе между Марсом и Юпитером. Новое исследование, использующее земные телескопы с высоким разрешением, показало, что Гигия может быть не просто обычным гигантским астероидом, но и карликовой планетой, сообщает CNET.

Смотрите также в сюжете о том, как астероид повлияет на жизнь людей:

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, Гигиею изучили более подробно при помощи инструмента SPHERE, который прикреплен к Очень большому телескопу (VLT) Европейской южной обсерватории. На основе полученных данных ученые провели численные расчеты и моделирования, которые позволили команде рассмотреть форму Гигии лучше, чем когда-либо прежде.

Читайте также:
На Плутоне зафиксировали странную активность

Инструмент SPHERE также позволил уточнить размеры Гигеи и показал, что ее диаметр немногим больше 430 километров. Плутон, самая известная карликовая планета, имеет диаметр около 2400 километров, а Церера – примерно 950 километров.

Но самое большое удивление у ученых вызвал тот факт, что на поверхности Гигеи отсутствовали ударные кратеры, которые есть у ее "родственников". Дело в том, что она является главным объектом одного из самых больших семейств астероидов, насчитывающим около 7 тысяч членов, произошедших от одного и того же родительского тела. Астрономы ожидали, что событие, которое привело к образованию многочисленного семейства малых планет, должно было оставить глубокий и заметный след на поверхности Гигеи.

Читайте также:
Плутону вернут звание планеты

"Этот результат оказался совершенно неожиданным, ведь мы рассчитывали найти большой ударный кратер, такой же, как на Весте. Команде удалось идентифицировать лишь 2 небольших кратера, и ни один из них не мог образоваться вследствие удара", – объясняет Мирослав Брож, соавтор исследования из Астрономического института при Карловом университете в Праге (Чехия).

Методами численного моделирования ученым удалось показать, что и сферическая форма Гигеи, и большое семейство астероидов, скорее всего, являются результатом катастрофического лобового столкновения ее прародительницы с крупным телом диаметром между 75 и 150 километрами. Это событие, как показало моделирование, произошло примерно 2 миллиарда лет назад и полностью разрушило исходный объект. Когда обломки вновь стали объединяться, они образовали Гигею и тысячи сопровождающих ее мелких астероидов.

Сама Гигиея пока классифицирована, как астероид, но, вероятно, это ненадолго. Из пяти карликовых планет, официально признанных сегодня Международным астрономическим союзом, она является самой маленькой.

Напомним, что ранее ученые на Юпитере обнаружили нечто не поддающееся объяснению – это были странного вида магнитные поля. А также ученым удалось раскрыть одну из удивительных загадок Юпитера с помощью орбитальной станции Юнона.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Зонд NASA InSight отказывается работать: Марс "выплюнул" "Крота" Телескоп NASA Хаббл запечатлел жуткий череп во Вселенной Может предотвратить удар из космоса: в Украине показали новую технику (видео) Зонд NASA увидел на Марсе ровер Curiosity и аппарат InSight: фото
космос ученые астероид планета солнечная система
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка можно смотреть вечно
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки

Популярные статьи

Сегодня, 05:41Fun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 13:42Fun

Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

Вчера, 12:47Events

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

29 октябряШоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

29 октябряFun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

29 октябряШоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

29 октябряСтиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

29 октябряTravel

От 19 евро в обе стороны: Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу

29 октябряFun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

Новости партнеров

Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем
В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем
Битва за квартиру: детали смерти солиста
Битва за квартиру: детали смерти солиста
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых