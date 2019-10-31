Плутон подвинься: в Солнечной системе нашли крохотную планету

Гигиея сейчас классифицируется как астероид, но, возможно, ненадолго

Размеры Гигеи составляют 430 километров в поперечнике Фото: NASA

Четвертый по величине объект в поясе астероидов, космический объект, известный как "(10) Гигиея", является чем-то загадочным для астрономов, хотя он был обнаружен более 170 лет назад. Темная поверхность и расстояние от Солнца затрудняют обнаружение астероида, поскольку он движется в поясе между Марсом и Юпитером. Новое исследование, использующее земные телескопы с высоким разрешением, показало, что Гигия может быть не просто обычным гигантским астероидом, но и карликовой планетой, сообщает CNET.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, Гигиею изучили более подробно при помощи инструмента SPHERE, который прикреплен к Очень большому телескопу (VLT) Европейской южной обсерватории. На основе полученных данных ученые провели численные расчеты и моделирования, которые позволили команде рассмотреть форму Гигии лучше, чем когда-либо прежде.

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Инструмент SPHERE также позволил уточнить размеры Гигеи и показал, что ее диаметр немногим больше 430 километров. Плутон, самая известная карликовая планета, имеет диаметр около 2400 километров, а Церера – примерно 950 километров.

Но самое большое удивление у ученых вызвал тот факт, что на поверхности Гигеи отсутствовали ударные кратеры, которые есть у ее "родственников". Дело в том, что она является главным объектом одного из самых больших семейств астероидов, насчитывающим около 7 тысяч членов, произошедших от одного и того же родительского тела. Астрономы ожидали, что событие, которое привело к образованию многочисленного семейства малых планет, должно было оставить глубокий и заметный след на поверхности Гигеи.

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"Этот результат оказался совершенно неожиданным, ведь мы рассчитывали найти большой ударный кратер, такой же, как на Весте. Команде удалось идентифицировать лишь 2 небольших кратера, и ни один из них не мог образоваться вследствие удара", – объясняет Мирослав Брож, соавтор исследования из Астрономического института при Карловом университете в Праге (Чехия).

Методами численного моделирования ученым удалось показать, что и сферическая форма Гигеи, и большое семейство астероидов, скорее всего, являются результатом катастрофического лобового столкновения ее прародительницы с крупным телом диаметром между 75 и 150 километрами. Это событие, как показало моделирование, произошло примерно 2 миллиарда лет назад и полностью разрушило исходный объект. Когда обломки вновь стали объединяться, они образовали Гигею и тысячи сопровождающих ее мелких астероидов.

Сама Гигиея пока классифицирована, как астероид, но, вероятно, это ненадолго. Из пяти карликовых планет, официально признанных сегодня Международным астрономическим союзом, она является самой маленькой.

Напомним, что ранее ученые на Юпитере обнаружили нечто не поддающееся объяснению – это были странного вида магнитные поля. А также ученым удалось раскрыть одну из удивительных загадок Юпитера с помощью орбитальной станции Юнона.

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