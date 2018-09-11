Плутону вернут звание планеты

Известный планетолог усомнился в правильности определения слова "планета"

Плутон неправильно класифицируют, по мнению некоторых планетологов. Фото: planetanovosti.com

До 2006 года в Солнечной системе насчитывалось девять планет. Но Международный астрономический союз в том году решил лишить Плутона статуса планеты, так по мнению ученых, это планетоид относящийся к транснептуновым объектам близ облака Оорта.

Астрономы установили новое определение планеты: такое космическое тело должно обладать достаточной гравитационной силой для очистки своей орбиты от более мелких объектов.

Поверхность Плутона в естественных цветах. Снято аппаратом "Новые Горизонты" Фото: Nasa

Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Icarus, планетолог Филип Метцгер сообщил, что этот стандарт классификации планет не поддерживается исследовательской литературой.

Метцгер пересмотрел научную литературу за последние 200 лет и нашел только одну публикацию — от 1802 года — которая использует аргумент очищения орбиты для классификации планеты, основанный на опровергнутых уже рассуждениях. Он говорит, что спутники, такие как Титан и Европа, считались планетами со времен Галилея.

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"У нас есть список из более сотни недавних примеров, когда планетологи использовали слово "планета" в нарушение дефиниции МАС, но делали это, потому что это было функционально полезно. Дефиниция МАС небрежная. Она не объясняет, что значит расчищать свою орбиту. Если принять это буквально, не существует планет, потому что ни одна планета не расчищает свою орбиту", – объясняет Филип Метцгер.

Напомним, что ранее ученые на Юпитере обнаружили нечто не поддающееся объяснению - это были странного вида магнитные поля. А также ученым удалось раскрыть одну из удивительных загадок Юпитера с помощью орбитальной станции Юнона.