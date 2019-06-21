Победа Apple: Google отказалась выпускать планшеты

Планшеты Google так и не смогли снискать популярности у пользователей

Google выходит из рынка планшетов Фото: Unsplash

В Google официально заявили, что прекращают производство собственных планшетов, сообщает AppleInsider. Компания также отказывается выпускать новинки, которые находились в производстве, но официально анонсированы не были – речь идет о моделях Pixel Slate нового поколения.

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О позиции компании относительно будущего планшетов заявил cтарший вице-президент Google Рик Остерло в Twitter.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu) — Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019

"Что касается аппаратных решений Google, то в дальнейшем мы сосредоточимся на ноутбуках с Chrome OS, а также продолжим поддерживать текущие планшеты Pixel Slate", – прокомментировал представитель Google изданию Business Insider.

Google Pixel Slate – последний планшет Google Фото: Digital Trends

Ранее Google обещала выпустить 12,3-дюймовые планшеты Slate, которые должны были появиться в продаже в конце 2019 года. Однако компания призналась, что не смогла обеспечить надлежащий уровень качества для двух невышедших устройств. Команда, которая разрабатывала планшеты, отныне будет заниматься перспективными ноутбуками Pixelbook.

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Планшеты Google так и не смогли снискать популярности у пользователей. После небольшого всплеска интереса к Nexus 7 в 2012 году, с каждым годом пользователи все реже обращали внимание на линейку Nexus, в итоге компания решила полностью закрыть развитие в этом направлении, молчаливо признав свое поражение перед Apple с ее iPad.

Напомним, что ранее Samsung создала необычный планшет-гигант, который оказался больше iPad Pro. В свою очередь Apple отказывается от iOS на iPad, а мы узнавали, что будет дальше с планшетами компании.

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