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Победа Apple: Google отказалась выпускать планшеты

Планшеты Google так и не смогли снискать популярности у пользователей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Google выходит из рынка планшетов
Google выходит из рынка планшетов
Фото: Unsplash

В Google официально заявили, что прекращают производство собственных планшетов, сообщает AppleInsider. Компания также отказывается выпускать новинки, которые находились в производстве, но официально анонсированы не были – речь идет о моделях Pixel Slate нового поколения.

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О позиции компании относительно будущего планшетов заявил cтарший вице-президент Google Рик Остерло в Twitter.

"Что касается аппаратных решений Google, то в дальнейшем мы сосредоточимся на ноутбуках с Chrome OS, а также продолжим поддерживать текущие планшеты Pixel Slate", – прокомментировал представитель Google изданию Business Insider.

Google Pixel Slate – последний планшет Google
Google Pixel Slate – последний планшет Google
Фото: Digital Trends

Ранее Google обещала выпустить 12,3-дюймовые планшеты Slate, которые должны были появиться в продаже в конце 2019 года. Однако компания призналась, что не смогла обеспечить надлежащий уровень качества для двух невышедших устройств. Команда, которая разрабатывала планшеты, отныне будет заниматься перспективными ноутбуками Pixelbook.

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Планшеты Google так и не смогли снискать популярности у пользователей. После небольшого всплеска интереса к Nexus 7 в 2012 году, с каждым годом пользователи все реже обращали внимание на линейку Nexus, в итоге компания решила полностью закрыть развитие в этом направлении, молчаливо признав свое поражение перед Apple с ее iPad.

Напомним, что ранее Samsung создала необычный планшет-гигант, который оказался больше iPad Pro. В свою очередь Apple отказывается от iOS на iPad, а мы узнавали, что будет дальше с планшетами компании.

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Источник: AppleInsider
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