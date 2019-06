Победа Apple: Google отказалась выпускать планшеты

Планшеты Google так и не смогли снискать популярности у пользователей

В Google официально заявили, что прекращают производство собственных планшетов, сообщает AppleInsider. Компания также отказывается выпускать новинки, которые находились в производстве, но официально анонсированы не были – речь идет о моделях Pixel Slate нового поколения.

Смотрите также в сюжете о том, как Google и Россия спорят за Крым:

О позиции компании относительно будущего планшетов заявил cтарший вице-президент Google Рик Остерло в Twitter.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)