Почему гормоны счастья не вызывают привыкания

Специалисты надеются, что полученные данные позволят разработать более эффективные средства для борьбы с наркоманией

К счастью не привыкнешь. Фото: pixabay

Хотя стремиться к счастью для человека совершенно естественно, "гормоны счастья" эндорфины не вызывают у него физиологического привыкания, подобного тому, что опиаты провоцируют у наркозависимых людей. Специалисты из Университета Калифорнии в Сан-Франциско выяснили, почему ситуация обстоит именно так.

Как сообщают ученые, опиаты по своей структуре похожи на эндорфины и воздействуют на те же нейроны, с работой которых связано ощущение удовольствия. В связи с этим до недавнего времени предполагалось, что на мозг подобные вещества действуют по тому принципу, что эндорфины. Тем не менее, в ходе нового исследования специалисты выяснили, какие именно отличия являются принципиальными.

В ходе экспериментов наблюдалось, как в буквальном смысле "подсвеченную" белковую молекулу в клетке воздействовали опиоиды и эндорфины, и оказалось, что в первом случае главным объектом воздействия становится мембранная структура эукариотической клетки под названием "комплекс Гольджи", в то время как эндорфины на неё не влияют. Также учёные обратили внимание на то, что пик воздействия опиоидов на клетку наступает через пару десятков секунд, в то время как эндорфинов — через несколько минут.

Как предполагают учёные, именно с этим связан тот факт, что у человека не может выработаться зависимость от эндорфинов или возникнуть ломка из-за их недостатка. Специалисты надеются, что полученные данные позволят разработать более эффективные средства для борьбы с наркоманией.

Научная работа, написанная по итогам исследования, была опубликована в журнале Neuron.

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