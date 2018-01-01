Почему смелые собаки так сильно боятся грозы
Изменить такую реакцию питомца никак нельзя, можно только облегчить этот период
Собаки считаются смелыми животными, недаром они защищают дома от грабителей и участвуют в спасательных операциях. Поэтому большинство хозяев так беспокоятся о своих питомцах, когда видят их паническое поведение чуть ли не за день до грозы.
Эксперты подтверждают, что всему виной страх, но не смогли найти единственное объяснение. Если природа заложила в животных потребность в защите своей территории, то они будут бросаться на угрозу.
Но в случае, когда также на генетическом уровне есть склонность к реакции на изменение атмосферного давления, то собаки начинают "сходить с ума". Признаками такого страха могут стать прижатые уши и хвост, широко распахнутые глаза, учащённое дыхание и зевота.
Но в ветеринарии существуют и другие версии такой реакции. Например, собаки чутко реагируют на электричество, которое усиливается перед грозой. Есть теория о наследственной передаче страха у животных.
Изменить такую реакцию питомца никак нельзя, можно только облегчить этот период. Ветеринары предлагают выяснить, где от грозы прячется собака и сделать это место максимально комфортным.
О том, как упавшая с неба собака нокаутировала китаянку, смотрите на видео ниже: