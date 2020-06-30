Почему стоит купить смартфон Huawei
Преимущества бренда по всем пунктам: инновации, дизайн, функциональность, цена
При выборе смартфона ключевую роль играет производитель. У каждого бренда есть свои сильные и слабые стороны. Но есть компании, которые предлагают смартфоны с отличными параметрами по всем пунктам. Один из таких брендов – Huawei.
Купить смартфон Huawei просто обязаны любители мобильной фотографии. Сейчас большинство пользуются социальными сетями, где невозможно обойтись без качественных фото. Камера в Хуавэй – одна из лучших. Топовые модели используют оптику Leica. Даже без навыков можно добиться качественного фото. Приложение "Камера" дает широкие возможности оригинальной обработки отснятого кадра.
Стильный дизайн – важная особенность каждой модели. Над разработкой внешности новинок работают лучшие дизайнеры с мировым именем.
За приобретение этого смартфона выступает и тот факт, что Huawei – главный конкурент Apple. Естественно, такую компанию крайне сложно обойти, но планы производителя очень амбициозны.
Чтобы создать конкуренцию компании Apple, нужно предложить что-то совершенно новое. Huawei это удалось:
- изогнутый 4K-экран;
- технология машинного обучения (производительность и скорость работы не снижаются даже через 1,5 года использования);
- 4 микрофона для качественной записи звука, общения в видеомессенджерах;
- быстрая зарядка (40% за 10 минут).
Ничего похожего нет ни у кого из конкурентов. С каждой новой моделью устройства получают все новые возможности.
Фирменная прошивка позволяет пользоваться смартфоном Хуавэй в зависимости от собственных предпочтений. Например, для детей или пожилых людей больше подойдет "Простой режим" с базовыми возможностями, а продвинутые пользователи смогут получить доступ к максимальной функциональности устройства.
Не менее важна и ценовая политика бренда. Для каждой категории покупателей производитель предлагает достойную модель с максимальными возможностями. В будущем можно ожидать, что смартфоны этой компании станут самыми популярными в мире: производитель утверждает, что ждать осталось недолго.
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