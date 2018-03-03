Почему в Европу пришли аномальные холода и что нас ждет дальше

Ученые рассказали, что стало причиной аномального холода, который направился в Европу через центральные регионы России

Исследователи выяснили, почему в Европу направились аномальные холода, а на Северном полюсе вместо положенных минус тридцати градусов Цельсия, держится температура на уровне 0 – всему виной оказалось изменение направления ветра.

Ученые рассказали, что стало причиной аномального холода, который направился в Европу через центральные регионы России. Причина такого феномена была выявлена благодаря Всемирной метеорологической ассоциации. Ветры сменили свое направление.

Именно метеорологическая ассоциация обнаружила явление неожиданного потепления в рамках стратосферы, а именно в тридцати километрах над Северным полюсом Земли.

В настоящий момент температура воздуха там составляет 0°С, хотя должно быть -30°С. Льды тают быстрее, а океан начинает отдавать еще больше тепла.

В феврале 2018 года был установлен новый температурный рекорд воды, который составил более 6°С градусов тепла. В связи с внезапным потеплением в Арктике, произошла смена направления ветров – их закрутило в обратную сторону, а именно они начали дуть с Востока на Запад.

Наблюдаемый феномен очень тревожит ученых, ведь он может поспособствовать тому, что тепло в еще больших объемах будет уноситься к полюсу.

Но сибирский ученый Николай Завалишин уверен, что глобальное потепление после 2022 года сменится похолоданием. Он уверен, что в температурных катаклизмах вины человека нет. По оценке новосибирского специалиста, в ближайшие годы потепление будет продолжаться, в результате чего средняя температура воздуха вырастет на 1,1 градуса. Однако к масштабному таянию ледников повышение температуры не приведет, независимо от того, сколько человек будет сжигать углеводорода.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, как вести себя в сильный мороз,

Также сообщалось, что от аномальных морозов в Европе погибли уже 19 человек

О том, как дать отпор диким морозам, смотрите на видео ниже: