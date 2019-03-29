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Почему время летит быстро: найдено объяснение феномена

C возрастом наш мозг обрабатывает данные медленнее, и время субъективно летит быстрее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:25
Ученые объяснили феномен "быстрого времени"
Ученые объяснили феномен "быстрого времени"
Фото: Pinterest

Вспомните, как в детстве и юности время нами воспринималось дольше: летние каникулы казались бесконечными, а уроки томительно скучными и длинными. А сейчас, повзрослев, мы замечаем, как годы пролетают "со скоростью звука". Почему время летит так быстро?

Биологами давно известно, что с возрастом человек иначе обрабатывает информацию и по-другому ощущает время. Но что именно приводит к разнице в восприятии времени? Согласно новому исследованию, все дело в скорости обработки данных.

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Адриан Бежан из Университета Дьюка объясняет, что с возрастом наш мозг просто начинает обрабатывать данные медленнее. По мере того, как мозг увеличивается в размерах, нервные сигналы, которые проводят сенсорную информацию, вынуждены проходить больший путь. Кроме того, старение нейронов замедляет скорость передачи этой самой информации.

Согласно данным исследования, которое провел Бежан вместе со своими коллегами, взрослые и пожилые люди за один и тот же период времени фиксируют меньше новых образов и изображений, нежели юноши и дети. 

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"Наш ум иначе воспринимает время, когда меняются воспринимаемые образы. "Сейчас" отличается от "тогда" не потому, что прозвенел сигнал на таймере, а потому что по-другому работает мозг", — объясняет Бежан.

Смотрите также в сюжете о том, как ученые советуют пенсионерам осваивать новые профессии:

Напомним, что ранее первым космическим туристом Virgin Galactic стала женщина. А хитрый школьник приспособил умную колонку для решения задач.

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Источник: Популярная Механика
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