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Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

PC Magazine были удивлены позицией FedEx относительно отправки смартфонов Huawei

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Почтовый сервис уведомил отправителя в том, что "не хотят юридических проблем" из-за Huawei
Почтовый сервис уведомил отправителя в том, что "не хотят юридических проблем" из-за Huawei
Фото: PCMag

Журналисты издания PC Magazine были удивлены позицией почтовых служб при попытке отправить смартфоны Huawei в США. На этой неделе сотрудники издания отправили Huawei P30 из британского офиса в американский на обзор службой FedEx, но посылка была отправлена обратно через несколько дней. Об этом они сообщили на своем сайте.

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Что характерно, при отправке смартфона журналисты не называли ее модель, а просто предоставили номер IMEI, при помощи которого почтовая служба идентифицировала внутреннюю начинку посылки. При попытке узнать причину возврата, FedEx уведомила отправителя в том, что "не хотят юридических проблем, связанных со скандалом правительства США и Huawei".

Важно отметить, что FedEx не ссылалась на конкретный закон, а просто решила, что не станет разбираться и на всякий случай просто отменила отправку. При этом, PC Magazine взяли комментарий у Huawei насчет смартфонов в посылках, которые уверили, что почтовая служба неверно истолковала законы США.

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Легко понять, как FedEx могли запутаться. В последние несколько месяцев на Huawei наложились многочисленные ограничения, зачастую по противоречивым причинам. Некоторое время компания была незаметно помещена в черный список американских перевозчиков, но теперь ей явно запрещен доступ к сетям США и к партнерству с американскими технологическими компаниями.

Тем не менее, закон не запрещает отправлять в США почтой приобретенный телефон в другой стране. Но, как это часто бывает, при сложных юридических спорах многие компании стараются держаться подальше от конфликтов, чтобы избежать возможных проблем.

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Напомним, что ранее компания Huawei отменила презентацию нового продукта из-за санкций США. В свою очередь Microsoft внезапно начала торговать запрещенными ноутбуками Huawei.

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Источник: PCMag
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