Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

PC Magazine были удивлены позицией FedEx относительно отправки смартфонов Huawei

Журналисты издания PC Magazine были удивлены позицией почтовых служб при попытке отправить смартфоны Huawei в США. На этой неделе сотрудники издания отправили Huawei P30 из британского офиса в американский на обзор службой FedEx, но посылка была отправлена обратно через несколько дней. Об этом они сообщили на своем сайте.

Что характерно, при отправке смартфона журналисты не называли ее модель, а просто предоставили номер IMEI, при помощи которого почтовая служба идентифицировала внутреннюю начинку посылки. При попытке узнать причину возврата, FedEx уведомила отправителя в том, что "не хотят юридических проблем, связанных со скандалом правительства США и Huawei".

This is totally ridiculous. Our UK writer tried to send us his @HuaweiMobile P30 unit so I could check something – not a new phone, our existing phone, already held by our company, just being sent between offices – and THIS happened @FedExpic.twitter.com/sOaebiqfN6