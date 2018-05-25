Под ледниками Антарктиды нашли лед возрастом более двух миллионов лет

Изучение древнейшего льда позволит уточнить климатическую характеристику прошлого и спрогнозировать будущее

Древнейший лед был обнаружен учеными. Фото: pixabay

Исследование, проведенное сотрудниками Принстонского университета, показало, что изолированный фрагмент льда под холмами образовался 2,7 миллиона лет назад.

До сих пор самым старым участком льда, о котором мы знали, являлся тот, который находился в области Dome C в Антарктиде. Его возраст оценивался примерно в 800 000 лет, то есть этот лед все это время не таял.

"Существует сильное желание отодвинуть дату самой старой записи на льду, чтобы лучше понять, что стимулирует изменения климата в природе", – говорит полярный геолог Лаура Керл из Вашингтонского университета, которая вместе с другими исследователями изучает ледяные глубины под холмами Аллана.

"Холмы Аллана были интересной областью с 1970-х годов, когда ученые начали находить лунные и марсианские метеориты, которые очень давно упали на Землю. Теперь мы обнаруживаем, что под холмами есть старый лед", – говорит Керл.

К сожалению, поскольку фрагмент льда был отделен от остальной части, существует предел тому, что он может рассказать нам об условиях окружающей среды Земли. Но открытие, тем не менее, показало, что холмы Аллана могут быть местом расположения ледяных столбов возрастом в миллион лет.

Керл и ее команда создали удаленный лагерь на Алланских холмах на высоте 1950 метров над уровнем моря и использовали снегоуборочные машины для буксировки специальных радаров. Дело в том, что радиолокационные сигналы отскакивают от слоев льда, скрытых под поверхностью, обнаруживая различия в таких явлениях, как химия льда и его плотность.

Используя эту технику и компьютерное моделирование, чтобы имитировать движение ледников в этом районе, команда говорит, что они определили вероятное место, где миллионный лед мог скрываться под холмами Аллана, примерно в 5 километрах от места где был обнаружен 2,7-миллионный ледниковый фрагмент.

Отмечается, что изучение древнейшего льда позволит уточнить климатическую характеристику прошлого, а также спрогнозировать возможные изменения климата в перспективе.

Напомним, ученые рассказали, что на самом деле разрушает подводные льды Антарктики. Ранее, во льдах Арктики обнаружили пластик.

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