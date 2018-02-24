Под школьным спортзалом случайно нашли средневековый город

Сегодня, 15:29

Обнаружить удивительную находку удалось во время капитального ремонта спортивного зала

 

Кто бы мог подумать, что под спортзалом скрывается такое. Фото: pixabay
Кто бы мог подумать, что под спортзалом скрывается такое. Фото: pixabay

В Финском городе Турку под спортзалом местной школы нашли город времен Средних веков. Обнаружить удивительную находку удалось во время капитального ремонта.

Занимаясь проведением капремонта в среднем учебном заведении, под полом спортзала в Турку нашли средневековое помещение. Раритет впечатлил людей своим уровнем сохранности, а также масштабами.

Археологи пришли в удивление, когда узнали, что фундамент сберегся довольно хорошо. Раскопки дали представление о разных комнатах и подвальных корпусах. Ученые обрадованы находке, ведь, как правило, удается обнаружить незначительные части домов, но в это раз им повезло — теперь эксперты станут изучать целые лестницы и коридоры.

Школа, где проходят раскопки, основана в XIII веке и является шведо-язычной гимназией. Учебное заведение находится в здании, построенном в помещении реконструированного после пожара 1827 года. Тогда большая часть города была разрушена и оказалась под землей.

Напомним, ранее в Японии строители наткнулись на саркофаг воинственного самурая. По словам экспертов, могила содержит больше артефактов, чем любое другое захоронение в Осуми. Рядом со скелетом взрослого мужчины, ростом 170 см, находилось около 20 видов оружия: самурайские мечи, копье, стрелы и боевой топор.

Также сообщалось, что археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана

О том, какую шокирующую находку обнаружили в Днепропетровской области, смотрите на видео ниже:
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Источник:

VladTime

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