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Подросток обокрал родителей на 20 тысяч долларов ради видеоигр

Сегодня, 15:23

Ребенок потратил все сбережения матери на пожертвования различным стримерам в Twitch

Прежде всего, мы бы хотели предостеречь родителей, которые не следят за увлечениями своих детей и не заботятся о безопасности своих платежных карт, об угрозе игнорирования увлечений своих чад. Получив доступ к деньгам и бесконтрольному доступу в интернет, дети часто не осознают, как правильно распоряжаться такими широкими возможностями. Очередной печальный случай показал, как ребенок обокрал своих родителей на 20 тысяч долларов и спустил деньги на игры.

Несовершеннолетний парень увлекался просмотром игровых стримов на популярном сервисе Twitch. Получив дебетовую карту, мальчик сперва оплатил платную месячную подписку Prime за 25 долларов, а затем приобрел виртуальные товары, которые используются для привлечения внимания в онлайн-чатах. Ощутив легкость такого подхода и безнаказанность, мальчик за 17 дней потратил все накопления родителей, делая неограниченные пожертвования различным стримерам.

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Как сообщила мать подростка изданию Dot Esports, попросившая не называть ее имя и фамилию, в период с 14 по 30 июня с дебетовой карты было списано 19 870,94 доллара. Часть суммы была направлена популярным стримерам, включая Tfue, Gorb и Ewokttv, а также известным киберспортсменам.

Как ребенок получил доступ к такой огромной сумме? Мать объясняет, что мальчику оформили отдельную дебетовую карту для покупки школьных обедов. Однако он начал переводить деньги с банковского счета своей матери на свою карту, чтобы оплатить свои расходы на Twitch. По мнению матери, сын однажды увидел пароль при еженедельном переводе денег на свой счет, или он воспользовался автоматической авторизацией в онлайн-банкинге. Вторая проблема заключалась в том, что родитель проверял счет в банке всего раз в месяц.

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Увы, банк заблокировал и аннулировал счет после предъявления претензий и требований по возмещению денег у финансового учреждения, поскольку посчитал такие действия мошенничеством. Это известный в США способ обмана банка с возвратными платежами, который называется "дружественное мошенничество", когда потребитель совершает покупки в интернете с помощью своей кредитной карты, а затем запрашивает возвратный платеж у банка-эмитента после получения приобретенных товаров или услуг.

"Я работаю слишком много и мало уделяю внимания тому, что мой сын делал в Интернете. Он лучше подкован в технологиях, чем я – это сыграло ему на руку. Сейчас я сосредоточена на попытках выяснить, почему он так поступил, чтобы я могла убедиться в том, что он не сделал ничего более противозаконного и пусть это будет его самая большая ошибка в жизни", – прокомментировала мама сына-обманщика.

Напомним, что ранее британец 7 лет играл в видеоигры, не выходя из дома. Также ранее мы сообщали, как подросток покончил жизнь самоубийством из-за смартфона.

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Источник: Reddit
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