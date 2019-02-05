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Подросток покончил жизнь самоубийством из-за смартфона

Юноша повесился за неимением средств на смартфон для игр

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:36
Молодой парень лишил себя жизни из-за популярной игры PUBG Mobile Фото: Tech Rejects
Молодой парень лишил себя жизни из-за популярной игры PUBG Mobile
Фото: Tech Rejects

В индийском городе Мумбаи произошла трагедия – 18-летний парень повесился после того, как родители отказали ему в покупке дорогого смартфона. Полицейские все еще проводят расследование случившегося, но уже поделились подробностями происшествия, сообщает Gizchina.

Парень был поклонником популярной нынче игры среди подростков PUBG Mobile, однако она является очень требовательной к мощности смартфона и комфортно в нее можно поиграть только на дорогих моделях. Подросток умолял родителей о смартфоне стоимостью 500 долларов, но семья могла позволить сыну мобильный аппарат из бюджетного сегмента стоимостью не более 280 долларов. Получив отказ, раздосадованный юноша повесился в собственной комнате.

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Игры формата Battle Royale стали безумно популярными среди молодежи за последние пару лет, привлекая аудиторию геймеров по всему миру. PUBG Mobile является одной из самых успешных представителей этого жанра на мобильных устройствах, и безумно популярен в Индии. Однако подобное фанатичное увлечение оказывает негативное влияние на подростков, что сказывается на их успеваемости в школе и социальном благополучии.

Напомним, что в США родители начали нанимать игровых репетиторов для своих детей, чтобы они учились играть в Fortnite Battle Royale. А на прошлой неделе игра от украинской студии 4A Games Metro Exodus разгневала игроков всего мира.

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Насколько опасны компьютерные игры:

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Индия подросток смартфон игры суицид видеоигры мобильные приложения
Источник: Gizchina
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