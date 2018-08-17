Подросток взломал серверы Apple и украл данных на 90 ГБ

Злоумышленника поймали по горячим следам – им оказался 16-летний школьник из Мельбурна

Хакер признал свою вину. Фото: The Hacker News

Австралийский школьник из Мельбурна в течение года подключался к серверам, откуда выгрузил 90 гигабайт конфиденциальной информации, а также имел доступ к учетным записям пользователей Apple. За эти преступления подросток сегодня предстал перед судом, сообщает The Age.

В Apple уверяют, что несмотря на скачанные данные с учетными записями пользователей компании, доступ к ним подросток получить не мог, так как у него не было ключа расшифрования архивов, поэтому личные данные пользователей находятся в безопасности.

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Поиски злоумышленника начались после того, как Apple обнаружили несанкционированный доступ к серверам корпорации и немедленно пресекли его. После обнаружения взлома, Apple обратились австралийской федеральной полиции с помощью поймать хакера.

Злоумышленника поймали по горячим следам – им оказался 16-летний школьник из Мельбурна. В ходе обысков у парня обнаружили два MacBook, iPhone и внешний жесткий диск с украденной информацией из Apple на 90 ГБ. Все серийные номера найденных устройств совпали с компьютерами, взламывавшие сервера корпорации.

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На внешнем накопителе была найдена папка под названием "hacky hack hack", где подросток хранил множество программ для кибератак. Также история переписки в WhatsApp показала, что школьник хвалился перед друзьями о своих успехах.

По словам адвоката, обвиняемым двигала любовь к Apple. Сам юноша заявил в суде, что мечтает работать в компании. Он признал свою вину, приговор будет вынесен в сентябре.

Напомним, что ранее популярная программа для Windows и Mac оказалась опасным шпионом, китайские батареи шпионят за владельцами смартфонов, а также названы несколько признаков того, что ваш телефон взломали.