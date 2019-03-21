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Складной смартфон Samsung впервые показали "вживую": видео

Складной смартфон Samsung показали на YouTube на "живом" примере

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:22
Galaxy Fold появится в продаже 26 апреля 2019 года
Galaxy Fold появится в продаже 26 апреля 2019 года
Фото: LetsGoDigital

После презентации Samsung, на которой были продемонстрированы новинки в линейке Galaxy S10, был также показан складываемый смартфон Galaxy Fold. После презентации прессе даже не дали его проверить лично, тщательно скрывая его возможности и особенности конструкции до официального выхода в продажу. Но в Сети появилось видео настоящей работы этого мобильного устройства.

На видео показана модель для американского рынка под сотовый оператор AT&T под названием SM-F900U. Зритель может заметить первую бросающуюся деталь в глаза – заметный залом на месте изгиба экрана. Также очень заметен вырез в верхней правой части этого экрана.

Впрочем, пользователи усомнились, что данная модель является реальным образцом для рынка. Скорее всего в руки пользователя попал один из ранних прототипов Galaxy Fold, поскольку производитель вряд ли бы выпустил на рынок устройство с таким заметным заломом на экране.

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Напомним, что смартфон показали 20 февраля 2019 года, а в продаже модель появится 26 апреля 2019 года в Соединенных Штатах, а в Европе – 3 мая 2019 года.

Смотрите также в сюжете о том, как в мире появилась зависимость от смартфонов:

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью. Также Samsung откажется от Galaxy Note 10 в пользу другой модели.

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Источник: LetsGoDigital
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