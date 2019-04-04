Покупатели iPad Pro жалуются на отвратительное качество планшетов

У iPad Pro стоимостью 1749 долларов экраны не реагируют на касания

Apple не может найти источник проблемы с iPad Pro Фото: Engaget

Компания Apple в очередной раз попала под критику поклонников своей продукции. После неудачи с залипанием клавиатуры MacBook, посыпалась критика со стороны владельцев планшетов iPad Pro 2017 и 2018 годов выпуска. Пользователи массово жалуются на отвратительную работу экрана и виртуальной клавиатуры.

На форуме ресурса MacRumors и в сообществе Apple Support пользователи сообщают, что экраны iPad Pro не регистрируют касания, зависают при прокрутке и иногда не реагируют на нажатие клавиш при наборе текста. Например, владелец планшета iPad Pro стоимостью 1749 долларов с 1 Тбайт флэш-памяти и 6 Гб оперативной памяти, сообщил, что проблемы с экраном начались буквально через несколько недель после покупки.

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"Экран виснет. Проявилось это в последние несколько недель. Но становится все хуже! Дисплей реагирует на касания, будто я пользуюсь им мокрыми пальцами, а то и вовсе не регистрирует касания", — сообщил о проблеме пользователь под псевдонимом Codeseven на форуме MacRumors.

Страдают даже пользователи абсолютно новых планшетов, что называется "из коробки". В сообществе Apple Support владелец совершенно нового 12,9 iPad Pro, рассказал, что отдельные кнопки виртуальной клавиатуры устройства не фиксируются, в частности, клавиша "o", которую нужно нажимать несколько раз, прежде чем прикосновение будет зафиксировано. Возврат к заводским настройкам не помог. Он вернул бракованный планшет в магазин Apple Store и получил новый 12,9" iPad Pro, однако новое устройство оказалось еще хуже – экран вовсе перестал реагировать на нажатия.

Неясно, является ли это программной или аппаратной проблемой, и, конечно же, существует много iPad 2017 и 2018 годов, у которых подобных проблем вообще не встречается, что затрудняет источника проблемы. Однако есть мнение, что подобные неисправности проявились в свежем обновлении iOS 12.2. Некоторые пользователи заметили, что проблема зависания экрана исчезает на моделях 2018 года, когда Apple Pencil 2 подключен к iPad – это наводит на мысль о проблеме подключения, связанного с Apple Pencil.

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