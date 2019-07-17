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Покупатели MacBook Air 2019 испытали горькое разочарование

Владельцы MacBook Air 2019 даже не подозревают о том, что купили медленный ноутбук

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Apple сэкономила на аппаратных частях MacBook Air 2019
Apple сэкономила на аппаратных частях MacBook Air 2019
Фото: Unsplash

В прошлом месяце Apple "похоронила" старый модельный ряд MacBook Air, чтобы выпустить обновленную линейку. Многих огорчил этот факт, поскольку предыдущие модели были самыми легкими из всей линейки портативных устройств компании. Однако первых владельцев новых MacBook Air 2019 после включения ждало горькое разочарование.

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Тестирование внутреннего накопителя MacBook Air 2019 показало, что скорость чтения SSD оказалась значительно ниже, чем у предыдущей модели. Проверку сделали специалисты французского ресурса Consomac с использованием популярного бесплатного приложения BlackMagic Disk Speed ​​Test.

Результат скорости работы SSD накопителя MacBook Air 2019
Результат скорости работы SSD накопителя MacBook Air 2019
Фото: Consomac

Как показали результаты, скорость чтения была снижена с 2 ГБ/с до 1,3 ГБ/с в сравнении с прошлой моделью, при этом скорость записи увеличилась, хоть и незначительно – с 920 МБ/с до 1 ГБ/с. Конечно, рядовой пользователь вряд ли заметит разницу. Но те, кто работает с большими файлами, действительно могут заметить огромную задержку при загрузке емких медиа-файлов.

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Падение производительности говорит о том, что Apple сэкономила на аппаратных частях MacBook Air 2019, чтобы интегрировать дисплей True Toneи немного снизить общий ценник. Политика Apple не подразумевает раскрытия всей подробной информации о технических характеристиках, поэтому пользователи даже не подозревают о том, что приобретают медленный ноутбук.

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что за владельцами Apple MacBook подсматривают по веб-камере. А недавно в MacBook Air нашли скрытую "угрозу".

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Источник: Zdnet
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