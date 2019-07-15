Покупатели покупают бесполезные смартфоны: эксперты узнали зачем

Эксперты определили, зачем покупатели массово скупают смартфоны с поддержкой 5G сетей

Потребителей не отпугивает даже высокий ценник Фото: Unsplash

Исследовательская компания Counterpoint Technology Market Research опубликовала данные отчета о продажах смартфонов за май 2019 года. Данные удивили экспертов – потребители скупают ненужные для себя смартфоны.

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Речь идет о смартфонах с поддержкой сетей 5G. Аналитики определили, что модели с поддержкой новейших мобильных сетей активнее всего скупали в тех регионах США, которые в настоящее время не покрыты 5G. Причем, за подержу этого сотового модуля приходится переплачивать, но это не останавливает потребителей.

Операторы мобильной связи сильно разрекламировали 5G, как следующий гигантский прорыв в развитии беспроводных технологий будущего. К сожалению, прорыва не случилось. По состоянию на сегодняшний день, 5G доступна мало где – лишь некоторые крупные города получили поддержку новых сетей. Тем не менее, это не мешает людям покупать телефоны с 5G.

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Ожидается, что почти каждый крупный производитель смартфонов выпустит свою версию смартфона 5G до конца текущего года. Отчет Counterpoint предсказывает, что в 2019 году будет продано более 5 миллионов смартфонов 5G, и отмечает, что этот прогноз был бы на 60% выше, если бы Apple выпустила iPhone с поддержкой 5G в нынешнем году, но по слухам модель с поддержкой новых сетей появится годом позже.

Прежде чем приобрести устройство с 5G, нужно понимать, что развертывание сетей может занять годы. И, конечно, 5G обеспечивает высокие скорости связи, но также имеет существенный недостаток – плохое проникновение через стены автомобилей и строений, что может сказываться на дальности и стабильности передаваемого сигнала.

Напомним, что ранее климатологи предупреждали об опасности – связь 5G ударит по климату и погода станет непредсказуемой. Также в Украину идет связь 5G, мы узначали, когда запустят новый стандарт.

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