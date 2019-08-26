Покупатели стали реже менять смартфоны: в чем причина

Исследование экспертов мобильного рынка показали неутешительные результаты для производителей смартфонов

Всего 5% пользователей меняют смартфон раз в год Фото: Unsplash

Если вы меняете смартфоны раз в год, то вы оказываетесь в меньшинстве. По данным мобильного оператора Ting Mobile, большинство людей не спешат менять свои смартфоны и делают обновку раз в 3-5 лет.

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Ting Mobile опросил 3640 абонента в США, чтобы выяснить, как часто покупатели меняют свои смартфоны и сколько времени ими пользуются, прежде чем принимают решение об их замене, а также причину смены мобильного аппарата.

Несмотря на огромные усилия производителей по частой смене модельного рядя, активно наполняя новинками мобильный рынок, 47% потребителей не спешат расставаться со старой трубкой и делают это раз в 3-5 лет. 30% опрошенных сменили смартфон за последние два года. Только 10% сменили смартфон за последний год, а менее 5% – за последние полгода.

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Что касается причин, то 32% мотивировали смену тем, что "смартфон работал не так, как раньше". Проще говоря, устарел, стал работать медленнее и стало не хватать памяти. 23% объяснили обновку утерей или механическим повреждением, а 18% сказали, что смартфон просто морально устарел для них.

В то время, как мобильные телефоны стоимостью более 1000 долларов становятся стандартом для флагманов, цена остается самым значительным фактором при выборе нового устройства. Интересно, что 42% опрошенных готовы потратить на новый смартфон от 150 до 399 долларов, и лишь 3% готовы приобрести топовый аппарат дороже 1000 долларов.

Многие новые смартфоны предлагают аппаратные улучшения, но функций у них появляется крайне по сравнению со своими предшественниками. Неудивительно, что с каждым годом становится все меньше желающих купить новую трубку. Многие компании отмечают снижение продаж своих смартфонов, особенно в топовом сегменте, в числе таких разочаровавшихся такие гиганты как Apple, Samsung, Meizu и Xiaomi.

Напомним, что ранее Nokia планировала захватить сети 5G дешевыми смартфонами. В свою очередь Google отказывается от Android Q в пользу Android 10.

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