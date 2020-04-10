Покупка автомобиля на карантине: как автоконцерны решили проблему

В связи с остановкой производства и снижением объема заказов автомобилей по всей территории США, некоторые автопроизводители решили доставлять автомобили на дом

Покупка автомобилей до карантина не менялась на протяжении более 100 лет. Покупатель шел в автосалон, выбирал авто, обсуждал цены и подписывал документы на приобретение. Но в условиях коронавируса и вынужденной остановке промышленности и продаж, все обслуживание переместилось онлайн. Причем в интернет "переехали" даже те автопроизводители, которые ранее сопротивлялись такому подходу, по крайней мере в США.

Издание Roadshow побеседовало со многими автопроизводителями на территории Северной Америки, чтобы узнать, как они решают проблемы с покупками автомобилей в эпоху пандемии коронавируса.

Audi

Audi Фото: Pexels

Немецкий бренд сообщает, что предлагает доставку автомобилей на дом. Хотя такую услугу Audi предоставляли еще до вспышки коронавируса. Доставка автомобилей будет продолжаться по мере необходимости для клиентов. Представитель автоконцерна признается, что такая услуга остается важной для их клиентов.

Ford

Ford Фото: Pexels

Ford предлагает не только доставку автомобилей на дом, но и дилеров, которые помогают с выбором и приобретением автомобилей. Автопроизводитель сообщает, что большинство дилеров в США переквалифицированы для проведения удаленных продаж. Для дилеров, которые работают с клиентами для покупки авто онлайн вне физического дилерского центра, автопроизводитель будет выплачивать бонусные выплаты по франшизе в течение марта и апреля.

Lincoln

Lincoln Фото: Autobild

Подразделение Ford по производству роскошных автомобилей запустило услугу Lincoln Showcase в начале апреля. Те, кто заинтересован в приобретении, могут запросить специальную онлайн-встречу, и сотрудник одного из дилерских центров автопроизводителя предоставит полностью цифровую экскурсию. Каждое посещение длится примерно 30-45 минут. Если клиент решится на покупку, Lincoln с радостью доставит машину к дому нового покупателя.

Смотрите также в сюжете о том, как мошенники могут завладеть вашим автомобилем:

General Motors

General Motors Фото: CNET

General Motors запустил онлайн-программу под названием Shop Click Drive еще шесть лет назад. Она охватывает все бренды компании: Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac. Онлайн-магазин Shop Click Drive позволяет покупателям выбирать автомобиль, отделку салона, аксессуары и даже управлять финансами через веб-сайт автопроизводителя. Как только покупатель выбрал себе авто, его доставляют прямо к дому нового владельца. Правда, за прошедшее время эта услуга не набрала популярности. Однако уже во время пандемии программа себя неплохо зарекомендовала, предлагая множество преимуществ для клиентов, которые не в состоянии посетить дилерский центр.

Honda и Acura

Honda и Acura Фото: CNET

Японский автопроизводитель Honda и его подразделение класса люкс Acura запускают пилотные программы онлайн-шоппинга на избранных рынках, включая США и некоторые страны Европы. Поскольку пандемия COVID-19 разбушевалась по Северной Америке, компания усилила развитие своего онлайн-сервиса. По словам представителя компании, у брендов есть две программы ускоренного развития: Shop Simple с Honda и Acura Precision Purchase. Обе предлагают доставку на дом любого авто из представленных в онлайн-магазине.

Nissan

Nissan Фото: Pexels

Автопроизводитель сообщает, что все его дилеры продолжают следовать местным, штатным и федеральным правилам США в отношении укомплектования персоналом и временем работы. Но некоторые дилеры начали использовать разнообразные варианты доставки на дом новых автомобилей своим покупателям. Поскольку для этого не была придумана какая-то постоянная программа, поэтому Nissan объясняет свою политику в отношении удаленных покупок: "Мы рекомендуем клиентам напрямую обращаться в местный автосалон, чтобы узнать доступные варианты".

Infiniti

Infiniti Фото: Autobild

У высококлассного подразделения Nissan также не оказалось онлайн-программы. Тем не менее, Infiniti уверяет, что многочисленные дилеры предлагают свои услуги доставки авто для покупателей, поэтому в некоторых случаях весь процесс можно совершить онлайн. Infiniti сейчас адаптируется к карантину и принимает все необходимые меры, чтобы покупатели чувствовали себя в безопасности и не выходили из дому, приобретая авто люксового бренда.

Mazda

Mazda Фото: Autogeek

Японский автопроизводитель сообщает, что процесс доставки на дом варьируется в зависимости от дилера и региона. Представитель компании добавляет: "Мы призываем клиентов обращаться в местный дилерский центр для обсуждения вариантов".

Mercedes-Benz Фото: Pexels

Немецкая марка Mercedes-Benz остается при своем консервативном подходе и неохотно смотрит на способы онлайн-продаж. Представители компании сообщили, что клиенты должны проконсультироваться со своим местным дилером о способах доставки на дом.

"На сегодняшний день небольшое количество дилерских центров скорректировали свою деятельность для работы в условиях коронавируса. Мы расставили приоритеты обслуживания и поддержки, ограничив продавцов интерактивным взаимодействием при необходимости", – сообщил Mercedes-Benz изданию Roadshow.

Tesla

Tesla Фото: Tesla

Так как Tesla не управляет франчайзинговой дилерской сетью и продает электромобили потребителям напрямую, то ее процесс доставки всегда сильно отличался от традиционного способа. Пресс-секретарь автопроизводителя сообщает, что компания сейчас активно наращивает свою программу Tesla Direct Drop ускоренными темпами. Процесс приводит к совершенно бесконтактной доставке. Автопроизводитель оставляет выбранный покупателем автомобиль у него дома или на работе, а все необходимые документы для подписи остаются внутри. После оформления документации прямо в электромобиле новые владельцы сообщают компании, где они хотят получить новую Tesla, или начать движения на предоставленном авто – в этом случае для разблокировки авто достаточно установить приложение Tesla на смартфон.

Toyota и Lexus

Toyota Фото: Unsplash

Toyota и ее высококлассное подразделение Lexus позволяют будущим владельцам совершать покупки в Интернете, кастомизировать свой автомобиль перед приобретением и запросить доставку его к себе домой без дополнительной оплаты. Более того, Toyota начала предоставлять услугу сервисного обслуживания на дому: к владельцу любой Toyota или Lexus, авто которых находятся на гарантии, может приехать группа механиков для плановой замены масла, фильтров, тормозных колодок или автошин.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года. Также мы выбирали ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей по итогам 2019 года.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться