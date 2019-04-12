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Покупка "серого" iPhone: какие риски для украинского покупателя она несет и как их избежать

Почему украинцы покупают "серые" телефоны? Чем они отличаются от официальных? Как удостовериться, что вам продадут официальную модель? Где найти список официальных продавцов и сервисных центров техники Apple?

Какой товар называют "серым" и почему

В отличие от техники официально ввезенной для продажи в страну (и прошедшей всю необходимую сертификацию), устройства, появившиеся на рынке в обход легальных каналов дистрибуции и без уплаты таможенных сборов и налогов, называют "серыми". Так они противопоставляются официальным поставкам, которые идут "по белому". Серый товар — это не только нарушение норм закона, его продажа противоречит принципам производителя, который не может гарантировать надлежащее сервисное обслуживание такого устройства, что несет риски и для его репутации.

Почему украинцы покупают серые товары?

Главная причина такой покупки — более низкая цена товара, возникающая не в следствие рыночной конкуренции, а благодаря нарушениям налогового законодательства. Проще говоря, в эту цену не включены таможенные сборы и налоги. Украинский рынок очень чувствителен к ценовому фактору, а у операторов мобильной связи нет программ дотаций для мобильных телефонов, как это принято в странах с развитой экономикой.

Какие риски несет покупка серого iPhone?

Мир современной электроники сложен, поэтому производители и пытаются защитить пользователя от плохого клиентского опыта, контролируя официальные поставки. Телефон, попавший на полку магазина в обход официальных каналов дистрибуции, может быть восстановленным после ремонта и продаваться под видом нового. Сама по себе продажа восстановленных (refurbished) телефонов — дело вполне легальное, но в этом случае, во-первых, восстановление iPhone происходит на заводе, собирающем технику Apple. И во-вторых, продавец обязан предупреждать покупателя о том, что телефон был восстановлен после ремонта. Политика Apple запрещает продажу оригинальных компонентов на свободном рынке, поэтому телефон, восстановленный не под контролем производителя, использует неофициальные либо бывшие в употреблении компоненты, не прошедшие жесткий контроль качества.

Кроме того, в серые каналы сбыта могут попасть функционально урезанные тестовые образцы телефонов (у которых, например, может не работать Bluetooth или Wi-Fi). Часто к нам на рынок попадают телефоны, предназначенные для продажи на других рынках и привязанные (залоченные) под конкретных операторов. Перед такой продажей их перепрошивают (изменяют заводское программное обеспечение), но сюрприз может поджидать покупателя после обновления системы через полгода или год — получив обновление, такой iPhone может отказаться работать, потому что получит обновление прошивки для оператора, под которого был создан. В итоге телефон просто не будет работать в сети украинского оператора мобильной связи, что повлечет за собой поход в сервисный центр и потерянное время и/или деньги.

Как определить неофициальную технику Apple?

Все авторизированные Apple точки продаж продают только официальную технику Apple и имеют соответствующие сертификаты. Продавцы обязаны показать их по запросу покупателя. В комплекте поставки каждого легального iPhone всегда есть гарантийный талон компании Asbis – эксклюзивного дистрибьютора iPhone в Украине. Такой талон позволяет обратиться за гарантийным обслуживанием телефона в любой официальный сервисный центр, авторизированный самой Apple, и в котором ремонтом занимаются сотрудники, имеющие соответствующий допуск — эти люди проходят отдельное обучение и получают сертификат производителя, дающий право ремонтировать технику Apple в официальных сервисных центрах производителя.

Проверить легальность iPhone (и закрепленное за ним право на официальную сервисную поддержку Apple) можно прямо в магазине, на специальной странице сайта Apple: https://checkcoverage.apple.com/ru/ru/, где для проверки достаточно ввести уникальный серийный номер телефона. Сам серийный номер всегда есть на коробке с телефоном, либо его можно найти на вкладке "Устройства" в настройках приложения iTunes.

Легальный телефон легко отличить по артикулу в названии модели — он также написан на упаковке и в меню "Об этом устройстве". Все iPhone с артикулами UA/A, RM/A, RK/A, Z/A, SU/A, FS/A были изготовлены с учетом всех особенностей украинского рынка и предназначены для продажи в Украине.

Что означает статус Apple Authorized Reseller

Все авторизированные Apple точки продаж имеют статус Apple Authorized Reseller (авторизированный Apple продавец). Это значит, что вся продукция Apple этого магазина легальна, то есть продается с уплатой всех налогов и сборов, регламентируемых законодательством Украины, а продавцы-консультанты также сертифицированы самой Apple и прошли необходимую подготовку.

Телефоны, продающиеся в магазинах со статусом Apple Authorized Reseller, предназначены для продаж в Украине и гарантированно работают (включая мобильный интернет 3G/4G) со всеми украинскими операторами, поскольку совместимы со всеми местными стандартами и техническими условиями электрических сетей и мобильной связи.

Как найти авторизированный сервисный центр Apple?

Самый достоверный и актуальный список авторизированных сервисных центров Apple можно найти на странице сайта Asbis — эксклюзивного дистрибьютора Apple в Украине: http://apple-vad-cis-ua.asbis.com/authorized-service-centers?COUNTRY=3. Там есть сервисные центры, расположенные в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Логика подсказывает, что есть смысл покупать официальный iPhone в сети магазинов, имеющих собственные авторизированные сервисные центры, что позволит сократить время на ремонт и сервисное обслуживание в случае, если возникнет такая необходимость. Стоит помнить, что право на бесплатное гарантированное обслуживание в авторизированных сервисных центрах Apple имеют только официальные iPhone (вне зависимости от того, в каком городе они были приобретены).

Три преимущества покупки официального iPhone у авторизированных продавцов

Гарантия приобретения официального iPhone, адаптированного для нашего рынка Гарантийное и сервисное обслуживание в сертифицированных Apple сервисных центрах Профессиональные консультации продавцов, сертифицированных Apple и прошедших специальное обучение

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