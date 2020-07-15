Полет на Марс: ТОП-5 интересных фактов о первой арабской миссии

Космический корабль Al Amal от ОАЭ будет запущен 17 июля, после того как погодные условия отложили старт исторической миссии

Объединенные Арабские Эмираты 17 июля попытаются войти в историю со своей первой межпланетной миссией на Марс под названием Emirates Mars. Во вторник погодные условия вынудили Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида отложить старт космического корабля Al Amal ("Надежда"). Он представляет собой космический зонд размером с автомобиль, предназначенный для изучения атмосферы Марса, сообщает Gizmodo.

Запуск "Надежды" запланирован на пятницу, 17 июля, с японского острова Танегасима, что в северной части Тихого океана, в составе ракеты-носителя Mitsubishi H-IIA. Если вы хотите узнать больше об этой миссии и проследить за полетом онлайн, читайте ниже ТОП-5 интересных фактов о первой межпланетной экспедиции на Марс.

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Смотреть онлайн трансляцию запуска ракеты Mitsubishi H-IIA в рамках миссии Emirates Mars можно на сайте Сегодня.Lifestyle на видео, которое мы расположили ниже:

Цели миссии

Межпланетная арабская миссия Emirates Mars является одной из трех запланированных на Красную планету во время открывающегося сейчас окна запуска – максимального сближения Марса с Землей. Две другие – марсоход "Настойчивость" от NASA, запускаемый через две недели, и китайский "Тяньвэнь-1". Окно для запуска открывается один раз в 26 месяцев, предлагая самый прямой и ближайший маршрут от Земли до Красной планеты.

Схема полета космического аппарата в рамках проекта Emirates Mars Фото: Gizmodo

Аппарат Al Amal, в случае успешного запуска, достигнет Марса в феврале 2021 года и приступит к изучению атмосферы и погоды планеты. Космический зонд выйдет на уникальную экваториальную орбиту высоко над Красной планетой. Двигаясь в том же направлении, что и вращение планеты, Al Amal будет совершать один облет каждые 55 часа. Это позволит инструментам зонда долго рассматривать и изучать поверхность планеты.

Удивительно низкая стоимость проекта

Проект Al Amal планировался с 2013 года и полностью выполнен командой из ОАЭ. Стоимость проекта составила 200 миллионов долларов, в нее вошло проектирование и строительство космического зонда, а также расходы по контракту с Mitsubishi Heavy Industries, которая предоставляет ракету-носитель. Удивительно, но такая сумма достаточно скромная, поскольку марсианский проект MAVEN обошелся NASA в 670 миллионов долларов. Однако ничто не сравнится с индийской миссией "Орбитер" с ее удивительно низкой ценой в 74 миллиона долларов.

Национальная гордость

Миссия Emirates Mars будет приурочена к предстоящему 50-летию ОАЭ как нации. В беседе с SpaceflightNow Омран Шараф, менеджер проекта EMM, сказал, что "важность миссии огромна не только для ОАЭ, но и для всего арабского мира". Арабская экспедиция на Марс, несомненно, возродит новое чувство национальной гордости, но, как ожидается, также "вдохновит будущие арабские поколения заниматься космической наукой". Более того, "устойчивая, ориентированная на будущее экономика — это экономика, основанная на знаниях", пишет Космическое агентство ОАЭ.

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"Миссия призвана вдохновить арабскую молодежь. Запуск космического корабля докажет нашему подрастающему поколению, что если такая страна, как ОАЭ, способна достичь Марса менее чем за 50 лет, то это станет для него прекрасным примером для подражания достигать новых высот и развития своих талантов", – объясняет Омран Шараф.

Первый марсианский метеорологический спутник

Оказавшись на орбите, арабский космический аппарат изучит марсианскую атмосферу в глобальном масштабе. Данные, собранные зондом, будут использоваться для изучения изменений под влиянием смены сезонов и слежения за марсианскими днями и ночами. Зонд Al Amal также поможет исследовать состав атмосферы планеты и ответить на вопросы о ранней истории Марса и о том, как эта планета, когда-то влажная и покрытая густой атмосферой, вдруг стала холодной, сухой и пустынной.

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Зонд также откроет тайны суровых погодных условий на Марсе, в том числе гигантских пылевых вихрей и глобальных бурь, которые время от времени появляются, охватывая всю планету. На более широком уровне спутник будет полезен ученым, которые попытаются оценить текущую способность планеты принимать жизнь. По словам Космического агентства ОАЭ, аппарат поможет ученым подготовиться к будущей миссии с экипажем на Красную планету.

Инструментарий для работы

Для достижения этих амбициозных целей космический аппарат "Надежда" оснащен тремя основными научными приборами: камерой, инфракрасным спектрометром и ультрафиолетовым спектрометром. Камера, которая называется Emirates eXploration Imager (EXI), будет снимать поверхность Марса с высоким разрешением, измерять глубину водяного льда в атмосфере и, помимо прочего, изучать озоновый слой Марса.

Инструменты на борту Al Amal Фото: Gizmodo

Инфракрасный спектрометр Emirates Mars (EMIRS) будет сканировать нижнюю марсианскую атмосферу в инфракрасном диапазоне, позволяя наблюдать за пылью, ледяными облаками и водяным паром. Этот инструмент также может измерять температуру поверхности и нижний уровень атмосферы. Ультрафиолетовый спектрометр Emirates Mars (EMUS) будет использоваться для измерения распределения окиси углерода, кислорода и водорода на различных высотах на протяжении марсианских сезонов. С этими данными ученые составят трехмерную карту, показывающую распределение кислорода и водорода в атмосфере.

Напомним, ранее на Марс собирались "отправить" 11 миллионов людей. А пока бушует коронавирус, ученые NASA вынуждены управлять марсоходом Curiosity из дома.

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