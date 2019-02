Полеты на Марс отменяются: компания Mars One обанкротилась

На счету у компании Mars One Ventures PLC оказалось менее 20 тысяч британских фунтов

Планам по освоению Марса, похоже, не суждено сбыться Фото: Hi-News

Организация Mars One строила фантастические планы по отправке людей на Марс, создании там постоянной жилой колонии, а также получать прибыль из съемок реалити-шоу на другой планете. Похоже этим планам так и не суждено сбыться – компания Mars One Ventures PLC, коммерческая ветвь Mars One, оказалась банкротом, согласно опубликованным в сети документам.

Впервые о Mars One стало известно в 2012 году, когда голландский предприниматель Бас Лансдорп взялся за финансирования амбициозного проекта - тогда он уверял, что колонисты высадятся на Марс в 2027 году. После 2015 года активность компании снизилась: Mars One регулярно публиковала пресс-релизы о привлечении новых спонсоров, однако ни о какой деятельности, непосредственно приближающей старт миссии, не сообщала.

Организация была разбита на два предприятия: некоммерческое Mars One Foundation и коммерческое Mars One Ventures AG, зарегистрированное в Швейцарии – последняя организация была признана банкротом судом Базеля (Швейцария) 15 января, и на тот момент оценивалась почти в 100 миллионов долларов. Британский офис Mars One Ventures PLC фигурирует в документах, как бездействующая компания, не ведущая никакой коммерческой деятельности. На ее счетах содержится менее 20 тысяч британских фунтов.

Колония на Марсе по проекту Mars One Фото: Популярная Механика

С Басом Лансдорпом за комментарием связались журналисты портала Engadget, на что тот ответил, что Mars One Foundation до сих пор функционирует, но не сможет развиваться дальше без дальнейших инвестиций в проект.

Стоит отметить, что амбициозные планы Mars One еще на момент анонса были поставлены экспертами под сомнение, как "слишком нереалистичные". Специалисты Массачусетского технологического института в свое время заявляли, что план Лансдорпа – это чистое самоубийство для тех, кто решится на такое. Такое заключение действительно было справедливым, учитывая, что все колонисты должны были согласиться отправиться на Марс без возможности вернуться обратно на Землю – это было одним из условий.

Напомним, что ранее астронавт NASA высмеивал саму идею лететь на Марс. В свою очередь китайская компания Xiaomi показала космический аппарат для покорения Марса человеком.

