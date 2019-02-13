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Полеты на Марс отменяются: компания Mars One обанкротилась

На счету у компании Mars One Ventures PLC оказалось менее 20 тысяч британских фунтов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:05
Планам по освоению Марса, похоже, не суждено сбыться
Планам по освоению Марса, похоже, не суждено сбыться
Фото: Hi-News

Организация Mars One строила фантастические планы по отправке людей на Марс, создании там постоянной жилой колонии, а также получать прибыль из съемок реалити-шоу на другой планете. Похоже этим планам так и не суждено сбыться – компания Mars One Ventures PLC, коммерческая ветвь Mars One, оказалась банкротом, согласно опубликованным в сети документам.

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Впервые о Mars One стало известно в 2012 году, когда голландский предприниматель Бас Лансдорп взялся за финансирования амбициозного проекта - тогда он уверял, что колонисты высадятся на Марс в 2027 году. После 2015 года активность компании снизилась: Mars One регулярно публиковала пресс-релизы о привлечении новых спонсоров, однако ни о какой деятельности, непосредственно приближающей старт миссии, не сообщала.

Организация была разбита на два предприятия: некоммерческое Mars One Foundation и коммерческое Mars One Ventures AG, зарегистрированное в Швейцарии – последняя организация была признана банкротом судом Базеля (Швейцария) 15 января, и на тот момент оценивалась почти в 100 миллионов долларов. Британский офис Mars One Ventures PLC фигурирует в документах, как бездействующая компания, не ведущая никакой коммерческой деятельности. На ее счетах содержится менее 20 тысяч британских фунтов.

Колония на Марсе по проекту Mars One
Колония на Марсе по проекту Mars One
Фото: Популярная Механика

С Басом Лансдорпом за комментарием связались журналисты портала Engadget, на что тот ответил, что Mars One Foundation до сих пор функционирует, но не сможет развиваться дальше без дальнейших инвестиций в проект.

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Стоит отметить, что амбициозные планы Mars One еще на момент анонса были поставлены экспертами под сомнение, как "слишком нереалистичные". Специалисты Массачусетского технологического института в свое время заявляли, что план Лансдорпа – это чистое самоубийство для тех, кто решится на такое. Такое заключение действительно было справедливым, учитывая, что все колонисты должны были согласиться отправиться на Марс без возможности вернуться обратно на Землю – это было одним из условий.

Кто будет первым человеком на Марсе:

Напомним, что ранее астронавт NASA высмеивал саму идею лететь на Марс. В свою очередь китайская компания Xiaomi показала космический аппарат для покорения Марса человеком.

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Источник: Hi-News
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