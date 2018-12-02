Полезные советы: как бесплатно скачать видео с YouTube

Рекомендации, как скачать видео из известного видеохостинга от Google

Несколько полезных советов по загрузке видеороликов из YouTube. Фото: Flipboard

Загрузить видео на YouTube достаточно просто – для этого необходимо просто завести аккаунт в этом видеохостинге и нажать кнопку "Загрузить". Но бывают случаи, когда необходимо срочно скачать видео с Ютуба на компьютер и желательно бесплатно.

Как это сделать, если сам сервис не предлагает таких возможностей, чтобы оставить пользователей смотреть видео онлайн? Способов скачать видео с YouTube на практике достаточно много, но мы расскажем самые простые и удобные.

Веб-сервисы

Скачивание видео онлайн освобождает вас от необходимости устанавливать дополнительные программы. Веб-сайты для загрузки работают по простому принципу – находят потоковое YouTube видео и предоставляют прямую ссылку для загрузки. Но порой такие сервисы не очень удобны и ограничены по функционалу, к примеру, у них нет возможности конвертировать или загружать ролики в высоком разрешении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Тормозит YouTube: как ускорить плеер

Самый удобный способ скачать видео с YouTube – воспользоваться сервисом SaveFrom.net. Более того, способ не требует даже заходить на веб-сайт, достаточно сделать следующее:

Зайти на интересующий ролик, требующий скачивания

Добавить в URL строке буквы SS перед названием Youtube.com и нажать Enter

Вас перекинет на сайт SaveFrom.net, где нужно нажать на ссылку "скачать без установки", затем нажать зеленую кнопку "Скачать" и подтвердить загрузку видео.

Демонстрация способа загрузки видео при помощи сервиса SaveFrom.net Фото: segodnya.ua

Но у этого способа есть один недостаток – максимальный размер бесплатно скачиваемого видео ограничен разрешением 720p (1280х720).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Chrome появилась долгожданная функция: как включить

Подобных сайтов существует тысячи, но рекомендуем обратить внимание на проверенные нами:

YouTubNow.com

FetchTube.com

Vidpaw.com

Нoutubemonkey.com

Getvideo.org

Принцип их работы прост: заходите на веб-страницу, вставляете ссылку на YouTube видео в специальную форму и после нажатия Enter вам будут предложены прямые ссылки на загрузку видеоролика в разных разрешениях.

Программы загрузки видео для компьютера

Программное обеспечение – это лучший способ для загрузки онлайн-видео с YouTube, причем бесплатно. Как правило, интерфейс программы позволяет просто вставить URL-адрес YouTube видео, и загружает версию самого высокого качества, которую приложение может найти. Для видео в формате высокой четкости 1080p (HD) это обычно файл формата MP4, а для более высокого качества, так называемые видео 4K и даже 8K, формат сохраняемого файла обычно MKV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Назван худший смартфон для просмотра YouTube

Обратите внимание, что файл MKV, также называемый Matroska, является контейнером – файл может содержать видео с любым количеством кодеков внутри. Простой способ их воспроизведения VLC Media Player для Windows, который является "всеядным" плером. Что касается загрузок видео, вот лучшие варианты.

4K Video Downloader

Скачивание видео с YouTube при помощи 4K Video Downloader Фото: segodnya.ua

4K Video Downloader – популярная программа для загрузки видео с YouTube, способная загружать видео в 4K и 8K. Достаточно скопировать ссылку и вставить в программу – она проведет небольшой анализ и предоставит ссылки на загрузку. Приложение очень быстрое и занимает всего 30 МБ, но бесплатно можно загрузить всего 25 видеороликов, затем попросит купить лицензионный ключ за 29 долларов.

Download Master

Download Master является программой от украинской компании Westbyte для загрузки любых файлов из интернета, а возможность вытягивать видео из YouTube является его дополнительной полезной опцией. Главная особенность Download Master – она полностью бесплатна, но за это придется просматривать рекламу в ее интерфейсе.

Скачивание видео с YouTube при помощи Download Master Фото: segodnya.ua

Принцип загрузки видео с ее помощью прост: копируем ссылку из YouTube, вставляем в программу кнопкой "Добавить", выбираем качество загружаемого видео и нажимаем кнопку загрузить – все остальное программа сделает сама.

Загрузка всех видео из плейлистов YouTube – удобная возможность Download Master Фото: segodnya.ua

У Download Master есть важная и крайне полезная возможность закачивать видео целыми плейлистами – достаточно скопировать ссылку на сборник, и программа скачает все видеоролики из плейлиста автоматически. Также программа позволяет ускорять загрузку, используя всю доступную скорость интернет-канала пользователя.

Freemake Video Converter

Кнопка "вставить URL" в Freemake Video Converter отвечает за загрузку видео с YouTube Фото: segodnya.ua

Еще одна удобная и бесплатная программа для загрузки видео с YouTube. Главная ее задача – это конвертация видеороликов в разнообразные форматы, чем она может заняться сразу после загрузки роликов с видеохостинга. Принцип загрузки такой же простой: копируем ссылку видеоролика, вставляем в программу по кнопке "Вставить URL" и ждем завершения загрузки видео. Правда, перед загрузкой первого видео необходимо авторизировать свой YouTube профиль в программе – без этого закачка не начнется.

Расширения браузера

Расширение браузера может сэкономить время, предоставляя компромисс между установкой программ и веб-сервисов. Но у этого способа есть одно серьезное ограничение – в браузере Google Chrome расширения загрузки видео из YouTube работать не будут – они специально блокируются компанией. Поэтому рекомендуем использовать Firefox, Opera или любой другой браузер с поддержкой добавления плагинов.

Плагин Video DownloadHelper позволяет легко загружать видео из YouTube Фото: segodnya.ua

После установки плагина он начинает автоматически определять видео на сайте, предлагая варианты загрузки из панели расширений либо добавляя кнопку "Скачать" прямо под видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Google Chrome появилась полезная функция: как включить

Вот список полезных расширений для браузеров, которые помогут скачать видео из YouTube:

FastestTube

Video DownloadHelper

FVD Video Downloader

YouTube Downloader Lite

Загрузка видео с Ютуба при помощи расширения для Firefox – Video DownloadHelper Фото: segodnya.ua

Напомним, что недавно YouTube запустил два новых сервиса в Украине – об этом официально заявили в Google. А летом 2018 года на YouTube появилась секретная функция, доступная только для владельцев смартфонов на Android.