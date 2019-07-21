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Полезные советы: как определить, что нужно переустановить Windows

Несколько основных симптомов, по которым можно определить, что пришло время переустановить Windows

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:51
Переустановка Windows поможет "вылечить" компьютер от большинства проблем
Переустановка Windows поможет "вылечить" компьютер от большинства проблем
Фото: Unsplash

Переустановка Windows является одним из самых результативных способов избавить компьютер от множества "болезней". После этой процедуры система, как правило, работает гораздо быстрее и лучше, так как память не забита "мусором", лишними программами и даже вирусами.

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Как часто надо делать переустановку Windows, то у опытных пользователей нет четкого ответа на этот вопрос. Кто-то это делает стабильно раз в 1-2 года, а другие по мере необходимости, например, при замене нового оборудования: системного жесткого диска или материнской платы.

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Однако все сходятся во мнении, что у Windows можно найти определенные признаки, указывающие на применение переустановки. Ниже будут приведены несколько симптомов, по которым можно определить, что "время пришло" и надо снова делать загрузочную флэшку для Windows.

Вирусы

Вирусы на компьютере
Вирусы на компьютере
Фото: Pixabay

С большой долей вероятности, если пользователь пренебрегает антивирусом и часто пользуется пиратскими копиями программ и игр, скачанных с торрент-сайтов, на его компьютере наверняка уже стоит пару вирусов. Есть безобидные, которые просто принудительно показывают рекламу. Но с началом бума на "майнинг" многие хакеры встраивали вирусы в утилиты для генерации ключей, и компьютер начинал в фоновом режиме добывал криптовалюту для своего разработчика.

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В общем, если вы замечаете, что ваш компьютер внезапно начал очень медленно работать без видимых причин, есть вероятность, что это вина вируса, нагружающего процессор на полную мощность для нужд хакера. Если вы не эксперт в поиске скрытых программ, работающих в фоне, самым простым способом избавиться от вирусов – переустановить Windows.

Частые ошибки

Появление частых и странных ошибок может исправить переустановка Windows
Появление частых и странных ошибок может исправить переустановка Windows
Фото: Flickr

Если во время работы Windows начал выдавать "синий экран смерти" или просто необъяснимые ошибки разного толка, то есть вероятность, что была нарушена целостность операционной системы. Может быть, что какая-либо непроверенная программа случайно повредила жизненно важные файлы для стабильной работы. Переустановка Windows поможет побороть проблему.

Не загружается Windows

BSOD – "синий экран смерти", который мешает загружаться Windows
BSOD – "синий экран смерти", который мешает загружаться Windows
Фото: Pixabay

При попытке включить компьютер можно обнаружить, что Windows не загружается: либо выдает синий экран вместо рабочего стола или уходит в циклическую перезагрузку. Если исправить эту проблему не получается стандартными средствами, вроде пересоздания скрытого раздела System Reserved, то поможет только переустановка Windows.

Продажа компьютера или ноутбука

Перед продажей ноутбука переустановите Windows
Перед продажей ноутбука переустановите Windows
Фото: Unsplash

Еще одной необходимостью переустановить Windows является банальная продажа устаревшего компьютера или ноутбука. Естественно, что на компьютере остается важная информация и настроенные под ваши нужны программы и даже хранимые пароли. В этом случае установка свежей Windows будет неким "сбросом системы", который поможет быстро и надежно очистить жесткий диск от конфиденциальных данных, чтобы ими не смог воспользоваться следующий владелец.

Как переустановить Windows 10 без флешки

На Windows 10 (и даже Windows 8.1) есть способ переустановки без необходимости создавать загрузочную флешку. Он поможет только в том случае, если система все-таки загружается, хоть и работает с трудом – она может сделать чистый сброс, что поможет сэкономить время.

Переустановка Windows без флешки

Для этого необходимо зайти в "Пуск" -> "Настройки" -> "Обновление и безопасность" и выбрать опцию "Восстановление". В открывшемся меню появится кнопка "Начать", с описанием процедуры полного сброса Windows 10 в исходное состояние. Достаточно выбрать метод переустановки, согласиться с предупреждением и подождать, пока процедура будет завершена.

Напомним, что ранее Интернет "атаковал" файл-убийца компьютеров. А Microsoft обещала добавить в Windows 10 функцию "самолечения".

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Источник: Windows Central
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