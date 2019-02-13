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Полезные советы: как сделать скриншот

Несколько простых способов сделать захват экрана на Windows 10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Сделать скриншот на компьютере очень просто - четыре простых совета
Сделать скриншот на компьютере очень просто - четыре простых совета
Фото: Windows Central

При работе за компьютером случается, что срочно необходимо сделать скриншот на экране компьютера. Существует несколько простых способов, и какой метод выберете вы, будет полностью зависеть от личных предпочтений. Начнем с самых простых способов с использованием встроенного функционала операционной системы, заканчивая сторонним софтом с более широкими возможностями.

Print Screen

Снять скриншот на компьютере можно старым проверенным и безотказным методом при помощи кнопки Print Screen (сокращенное название PrtScn) – она находиться в верхнем углу клавиатуры. На ноутбуках потребуется использовать функциональную клавишу Fn + Print Screen.

В некоторых случаях при нажатии на кнопку Print Screen экран может кратковременно мерцать или темнеть – это индикатор успешного захвата скриншота.

На Windows 10, как правило, нажатие кнопки Print Screen автоматически предлагает сохранить полученный скриншот в папку OneDrive. Если вы согласились с предложением сохранять снимки, то полученные скриншоты находятся в OneDrive -> Изображения -> Снимки экрана.

Как сделать скриншот при помощи Paint Фото: Segodnya.ua

Если вы пользуетесь версией Windows 8.1 или Windows 7 (даже старые Windows XP и Vista), то после Print Screen снимок остается в буфере обмена, откуда его необходимо вытащить через MS Paint: запускаем программу и вставляем скриншот комбинацией клавиш Ctrl + V, а затем сохраняем.

Snipping Tool ("Ножницы")

У Windows 7, 8.1 и 10 есть встроенная утилита Snipping Tool ("Ножницы" в русской локализации), которая позволяет сделать скриншот. Она предельно простая, при этом универсальная и надежная. В отличие от предыдущего метода, утилита позволяет делать не только захват всего экрана, но и отдельных его частей.

Чтобы ее запустить, ее можно найти в меню "Пуск" или найти через поиск по названию Snipping Tool. После запуска, программа предоставит варианты захвата скриншота: произвольная область, прямоугольный захват, скриншот активного окна или всего рабочего стола. Можно даже выставить захват с таймером, чтобы успеть приготовиться. Скриншот делается по нажатию на кнопку New.

Как сделать скриншот при помощи Snipping Tool Фото: Segodnya.ua

В Windows 10 для Snipping Tool был добавлен дополнительный функционал нанесения пометок или выделения текста желтым маркером, что иногда бывает полезно, если приходится на скриншоте наглядно объяснить что-нибудь. После захвата достаточно просто сохранить скриншот по нажатию на иконку "дискеты".

Snip & Scatch

Snip & Scatch Фото: segodnya.ua

Microsoft в Windows 10 добавила еще одну полезную утилиту для работы со скриншотами - Snip & Scatch. Она обладает немного более расширенным функционалом, по сравнению со Snipping Tool. К примеру, появилась возможность добавлять линейку, менять цвет аннотаций и делиться скриншотами в соцсетях.

Как сделать скриншот через Snip & Scatch Фото: Segodnya.ua

 

Захват происходит также как в случае со Snipping Tool: в поиске находим Snip & Scatch, запускаем, делаем скриншот по кнопке New, редактируем и сохраняем – все просто.

ShareX

Бесплатная программа для снятия скриншотов – ShareX Фото: Segodnya.ua

Сторонних программ для захвата скриншотов существует огромное множество. Однако мы рекомендуем одну бесплатную, проверенную временем и нашей редакцией – ShareX. Она универсальная, обладает гибкими настройками, способна не только делать скриншоты, скриншоты с прокруткой, захват текста в PDF, а также записывать видео экрана и создавать GIF-анимации. Кстати, все скриншоты в этой статье, включая GIF, были сделаны именно этой программой.

Как сделать скриншот при помощи ShareX Фото: Segodnya.ua

После установки можно оставить все, как есть и не делать дополнительные настройки. Захват происходит как по нажатию кнопки Print Screen, так и через меню в трее. После захвата скриншота, программа позволяет также добавлять аннотации, рисовать стрелки и акцентировать внимание на отдельных элементах изображения. Встроенные возможности позволяют даже загружать полученные снимки в облако, включая Imgur, Flickr или свой аккаунт в Dropbox или Google Drive.

Как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее мы давали советы по тому, как ускорить Windows 10 путем исключения программ из автозагрузки, а также как бесплатно скачать видео с YouTube.

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Источник: Windows Central
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