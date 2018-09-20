Полезные советы: ТОП-10 скрытых возможностей Android Google Play

Владельцы смартфонов не знают и 10% всех возможностей цифрового магазина Android

Раскрываем весь потенциал Google Play. Фото: Akket

Пользуясь смартфоном на Android, мало кто из пользователей знают о всех возможностях его цифрового магазина приложений Google Play. Как показывает практика, владельцы смартфонов не знают и 10% всех его возможностей.

Для тех, кто хочет использовать Google Play по-максимуму, мы подготовили десяток советов по раскрытию всех скрытых возможностей этого цифрового маркета. После этой статьи многие будут приятно удивлены его широкими опциями и удобству.

Установка приложений без смартфона

Установка Android приложений из браузера Фото: segodnya.ua

Те, кто долгое время пользовался iPhone и перешел на Android, будут удивлены, что для установки приложений на смартфон не обязательно его даже доставать из кармана – все можно сделать удаленно просто через браузер на компьютере.

Авторизуйтесь в профиле Google, который используется в вашем Android-смартфоне, посетите сайт play.google.com, выберите интересующее вас приложение и нажмите кнопку "Установить" – через несколько секунд приложение будет установлено на смартфоне.

Тестирование приложений и видеоигр

Бета-версии приложений Фото: segodnya.ua

В Google Play есть отдельный раздел Beta, где разработчики приложений и игр выкладывают свои проекты, которые находятся на этапе тестирования, чтобы собирать отзывы о своих творениях перед их официальном выходом в продажу. Стоит отметить, что множество приложений еще далеки до идеального состояния (бета-тест), поэтому могут работать нестабильно.

Так можно проверить свои силы в освоении профессии тестировщика и попробовать найти ошибки, а также бесплатно попробовать проиграть в проекты, которые на момент выхода будут платными.

Возврат средств

Возможность отменить покупку в Google Play Фото: segodnya.ua

В отличие от App Store, владельцам Android не нужно писать в техническую поддержку, слезно умоляя вернуть деньги за ошибочно приобретенное приложение. В Google Play возврат средств за покупку доведен до автоматизма и потребует от вас нажать пару кнопок.

Достаточно зайти на страницу приобретенного приложения и нажать кнопку "Вернуть платеж". Однако есть ограничения: с момента покупки не должно пройти больше 48 часов. Правда, даже по истечению срока можно связаться с разработчиком напрямую и потребовать возврат.

Автоматическое обновление

Отключение автоматического обновления Фото: segodnya.ua

Google Play по умолчанию ставит автообновление через Wi-Fi. Это выражается в небольшом недостатке: приложения начинают автоматически обновляться и тормозить работу смартфона в тот момент, когда вы им активно пользуетесь.

Эту опцию можно отключить в настройках Google Play в разделе "Автообновления". Выставите пункт "Никогда". В этом случае сервис будет вас уведомлять о выходе новых обновлений, и добавлять их в очередь на загрузку – периодически заглядывайте в раздел "Обновления" и запустите апдейты, когда не пользуетесь смартфоном.

Список желаний

Работа опции "Список желаний" Фото: segodnya.ua

Случается, что во время поисков интересных приложений, фильмов или музыки, находится подходящие варианты, но по каким-то причинам их установить сейчас не получается: нет средств или времени. Можно воспользоваться списком желаний – достаточно нажать на иконку закладки, чтобы интересующее приложение попало в этот раздел.

Позже можно открыть "Список желаний" и просмотреть интересующие вас приложения, о которых вы наверняка даже забыли.

Контроль за подписками

Контроль за подписками Фото: segodnya.ua

В меню Google Play существует специальный раздел "Подписки". Здесь вы можете увидеть все оформленные подписки в различных сервисах, а также приложения, которые предлагают услуги по подписной модели.

Семейная подписка

"Семейная библиотека" Фото: segodnya.ua

Отдельной удобной функцией мы хотим отметить "Семейную подписку". Она позволяет членам одной семьи использовать приобретенные видеоигры и приложения на нескольких устройствах с разными аккаунтами Google. Достаточно одному члену семьи приобрести что-нибудь в Google Play, как все члены семьи могут воспользоваться этим приложением (до 5 человек), включая YouTube Music Premuim и YouTube Premium.

Родительский контроль

Настройки "Родительского контроля" Фото: iguides.ru

Если мобильным устройством пользуется ребенок, можно оградить его от взрослого контента в Google Play. В настройках родительского контроля нужно будет ввести PIN-код (главное его запомнить), а затем выберите возрастной рейтинг для игр, приложений и фильмов, а также укажите, могут ли в музыкальном каталоге отображаться релизы с матерными названиями и текстами.

Защита покупок

Оплата по отпечатку пальца Фото: segodnya.ua

Если ваш смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев, то можно использовать его для подтверждения покупок приложений, игр и прочего контента. Также можно выбрать, когда будет требоваться такое подтверждение: всегда, никогда или по истечении получаса с момента последней транзакции.

История

Библиотека установленных ранее приложений Фото: segodnya.ua

За время использования смартфона на Android Google Play следит за всеми приложениями, что вы скачивали. И если вы хотите установить что-то из программ, которую давно удалили, можно просмотреть историю всех установленных приложений на всех ваших устройствах. Достаточно открыть опцию в Google Play "Мои приложения и игры" и перейти во вкладку "Библиотека". Историю покупок в Google Play можно посмотреть по этому адресу.

Напомним, что ранее мы давали советы, как включить приятную функцию от Google на Android. А также мы составляли рейтинг самых опасных приложений Android и iOS.