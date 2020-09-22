Полное безумие: пользователи iPhone издеваются над интерфейсом iOS 14

Результаты кастомизации домашнего экрана iPhone с iOS 14 можно найти в соцсетях по хештегу #ios14homescreen

На прошлой неделе вместе с анонсом Apple Watch Series 6 и новых моделей iPad, вышла полноценная версия мобильной операционной системы iOS 14 с массой нововведений. Но самое приятное улучшение – возможность изменять интерфейс iPhone на свой вкус. Раньше такие свободные возможности предлагал только Android.

Apple впервые за всю историю позволяет кардинально изменить дизайн домашнего экрана своих мобильных устройств с помощью настраиваемых значков приложений, обоев и виджетов. Ощутив "вкус свободы" пользователи начали массово кастомизировать iOS 14, порой выдумывая безумные идеи, которые кроме как "издевательством" над интерфейсом не назовешь. Свои творения владельцы iPhone выкладывают в соцсетях, сообщает The Verge.

Так в Twitter можно найти очень интересные примеры кастомизации по хештегу #ios14homescreen. Чтобы изменить значки приложении в iOS 14 можно использовать обновлённое приложение "Команды" (Shortcuts), а для создания собственных виджетов — приложение Widgetsmith.

Пример оформления интерфейса iOS 14 Фото: The Verge

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Некоторые делают ставку на феномены популярной культуры, вроде игр Animal Crossing и Minecraft, а также по популярным фильмам и сериалам. Другие делают себе "рисованный" интерфейс или неоновые значки приложений.

Пользователи iPhone ощутили "вкус свободы" Фото: CNBC

Третьи оформляют домашний экран под ретро-стиль Windows 98, PlayStation 2 и даже iOS 6 — по ряду версий это "последняя красивая прошивка" для iPhone, ведь с выходом iOS 7 в 2013 году Apple отказалась от скевоморфизма в дизайне интерфейса, сделав его плоским и скучным.

Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge Примеры оформления пользователями интерфейса iOS 14 на iPhone по хештегу #ios14homescreen Фото: The Verge 1/25

Напомним, что ранее iPhone 12 разочаровал медленным процессором, который слабее флагманов на Android. Также ранее была раскрыта еще одна неприятная особенность iPhone 12.

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