Полный провал: Google закрывает YouTube Gaming

YouTube Gaming будет официально закрыт 30 мая – все видеоролики будут удалены

Закрытие YouTube Gaming поможет Google соперничать с Twitch Фото: Android Authority

Google сегодня объявила, что 30 мая будет закрыт еще один сервис компании. На этот раз кладбище проектов пополнит игровое приложение YouTube Gaming. Программы под Android и iOS уже удалены, а завтра доступ к сервису будет прекращен навсегда. Изначально компания планировала закрыть проект еще 30 марта, но по неизвестной причине продлила ему жизнь еще на 2 месяца.

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Приложение YouTube Gaming исчезнет 30 мая. Вы сможете найти все свои любимые видеоролики по играм в основном приложении YouTube

Правда о полном закрытии, в привычном понимании, речь не идет. Это скорее слияние YouTube Gaming с основной платформной видеохостинга. После 30 мая все посетители YouTube Gaming будут перенаправлены на новый канал для игр – youtube.com/gaming. Но перенос на новую платформу не пройдет безболезненно, поскольку все видеоролики YouTube Gaming исчезнут после 30 мая, потому что Google сообщила об отсутствии возможности миграции контента между платформами.

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Решение объединить две платформы, по словам Google, поможет компании организовать более удобную платформу для игрового сообщества на YouTube без необходимости в отдельном приложении. Вероятно, это сделано для конкуренции с популярным стриминговым сервисом Twitch.

YouTube Gaming был запущен в 2015 году. Google продвигала его, как способ улучшить впечатления от прямых трансляций и не допускать ненужного контента для любителей игр, в дополнение к тому, что он стал испытательным полигоном для таких функций, как "членство в каналах" и "темный режим". Но, по словам компании, большинство пользователей по-прежнему смотрели игровые видеоролики в основном приложении, а многие даже не понимали, для чего предназначен YouTube Gaming. Его лучшие функции позже пришли к основной платформе, где их увидели гораздо больше людей.

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