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Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

Новый Android Q 2019 изменится до неузнаваемости из-за лишения привычных кнопок

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
У Android Q исчезнут две кнопки навигации
У Android Q исчезнут две кнопки навигации
Фото: BGR

В 2019 году Google представит новую версию Android Q, которая потребует привыкания и адаптации к новому методу навигации, что может отпугнуть закоренелых пользователей Андроида от обновления. Как утверждают в XDA Developers, в новом Android уберут кнопки "Назад" и "Меню", оставив только одну кнопку "Домой", как у iPhone.

Меню навигации "похудеет" на две кнопки, останется лишь полоска "Домой"
Меню навигации "похудеет" на две кнопки, останется лишь полоска "Домой"
Фото: SlashGear

Вместо упраздненных кнопок Google внедрит в Android специальные жесты – свайп влево по полосе навигации в нижней части экрана используется для возврата назад, а вправо – покажет историю запущенных приложений. Более того, при зажатии правой части экрана, появится полоска горизонтальной прокрутки, которая будет быстрее перелистывать историю открытых приложений.

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Google плавно пыталась внедрить эти жесты еще в Android Pie. В прошлом году компания убрала из Android отдельную кнопку запуска экрана с выбором запущенных приложений, но оставила кнопку возврата, чтобы не слишком резко вносить изменения в навигацию, дабы не отпугнуть пользователей.

Поскольку Android — это открытая операционная система, то любой производитель или пользователь может менять ее как вздумается. Вероятно, после таких радикальных изменений многие производители смартфонов предпочтут оставить старые кнопки навигации, а систему жестов либо исключат, либо сделают опциональной.

Секретные функции защиты смартфонов:

Напомним, что ранее Microsoft собиралась убрать "позорный" элемент в Windows 10, в Android 9.0 нашли секретное упоминание о Samsung Galaxy S10. В то же время, Android получил функцию, которой позавидуют владельцы iPhone

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Источник: iguides.ru
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