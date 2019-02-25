Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Microsoft настоятельно рекомендует не игнорировать весенние обновления

Софтверный гигант настоятельно рекомендует установить весенние обновления Фото: Securitylab

Летом для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1 выйдет обновление, которое в целях безопасности добавит поддержку алгоритма шифрования SHA-2. Если пользователи проигнорируют это обновление, которые принудительно отключают получение апдейтов в настройках, то пользователей будут ждать неприятности – они будут беззащитными перед новыми угрозами. Суть в том, что Microsoft не будет присылать уведомления начиная с 16 июля 2019 года тем пользователям Windows 7, у кого не будет установлена поддержка SHA-2.

На текущий момент патчи Windows используют алгоритмы хеширования SHA-1 и SHA-2 для подписи кода, а переход на SHA-2 необходим в связи с ненадежностью алгоритма SHA-1.

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"Для защиты безопасности в обновлениях Windows реализована двойная подпись с использованием алгоритмов хеширования SHA-1 и SHA-2 для подтверждения, что обновления получены непосредственно от Microsoft и не модифицируются во время поставки. В связи с уязвимостью алгоритма SHA-1 и в целях соответствия стандартам отрасли Microsoft будет использовать для подписи обновлений только более безопасный алгоритм SHA-2. После июля 2019 года обновления не будут поставляться на устройства без поддержки SHA-2", – заявила компания Microsoft касательно будущих обновлений Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 и Windows Server 2008 SP2.

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Обновления для Windows 7, которые добавляют необходимую поддержку SHA-2, будут поставляться в два этапа: 12 марта и 9 апреля нынешнего года соответственно. Софтверный гигант настоятельно рекомендует их установить.

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Напомним, что ранее Microsoft просила не использовать браузер Internet Explorer из-за угрозы безопасности Windows. Также Microsoft срочно прекратил поддержку Windows 7.

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