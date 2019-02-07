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Пользователи активно возвращаются на Windows 7

Как бы ни старалась Microsoft, многие люди не хотят уходить от Windows 7

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Windows 7 все еще не теряет своей актуальности Фото: TechSpot
Windows 7 все еще не теряет своей актуальности
Фото: TechSpot

В конце 2018 года Microsoft с гордостью заявила, что Windows 10 впервые опередила Windows 7 по популярности, что сделало "десятку" самой популярной операционной системой в мире. Однако согласно последним данным от Netmarketshare, в начале 2019 года статистика начала меняться не в пользу Windows 10.

Согласно статистике за январь, доля Windows 10 опустилась с 40,9% до 40%, а Windows 7, наоборот, выросла на 0,29%. Несмотря на то, что Microsoft официально объявили о прекращении поддержки "семерки" в этом году, и платформа перешла на расширенную поддержку последние 12 месяцев. Чтобы пользоваться Windows 7 после 2020 года, необходимо платить Microsoft за получение обновлений безопасности.

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По всей видимости, в этом году от Windows 7 откажутся все больше людей, особенно когда фаза поддержки будет приближаться к завершению, которая окончательно произойдет в декабре 2019 года. Однако поклонники десятилетней платформы полны решимости держаться до последнего.

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Напомним, что ранее была найдена причина низких продаж Windows 10. Однако в свою очередь Microsoft старается улучшить "десятку", и обещает сделать ошибки в Windows 10 понятнее. В то же время, эксперты предупреждают, что использование Windows 7 может привести к катастрофе.

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Источник: TechSpot
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