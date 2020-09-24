Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Netflix

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Японии и Мексике

У популярного стриминг-ресурса Netflix, который открыл бесплатный доступ к 10 сериалам и фильмам, возникли проблемы с подключением. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Японии и Мексике. Также информация о сбоях поступает из стран Европы, в особенности на неполадки жалуются граждане Польши, Нидерландов и Великобритании. В некоторых странах Азии и на Ближнем Востоке также наблюдаются сбои в работе сервиса.

По словам пользователей ресурса, программа чаще всего выдает сообщение "502 error", которое указывает, что проблемы возникли не на самом сайте, а на прокси-сервере или хостинге, иногда на DNS-сервере.

По данным сервиса, на 21:30 по киевскому времени большая часть пользователей (46%) сталкивается с проблемами при подключении, 31% жалуется на проблемы с просмотром видео, еще 22% испытывают трудности с работой сайта.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у Netflix появится украинский дубляж. Украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали партнерами Netflix и будут заниматься дублированием и контролем качества контента платформы на украинском языке.

Напомним, в июне 2018-го в работе Netflix также произошел глобальный сбой.

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