Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Популярная программа для Windows и Mac оказалась опасным шпионом

CCleaner 5.45 принес с собой ряд неприятных и даже опасных нововведений.

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:16
Эксперты рекомендуют удалить CCleaner со своего компьютера. Фото: Spy Aware
Эксперты рекомендуют удалить CCleaner со своего компьютера. Фото: Spy Aware

Полезная некогда утилита CCleaner от компании Piriform завоевала популярность своей удобной функцией очистки операционной системы Windows, macOS и Android от "мусора", от чего она нередко попадала в ТОП самых полезных программ.

Но ситуацию омрачило последнее обновление CCleaner 5.45, которое принесло с собой ряд неприятных и даже опасных нововведений.

729_486_59c2275ecbf89_01
CCleaner 5.45 не рекомендуют устанавливать
Windows Blog

Отныне CCleaner постоянно анализирует состояние компьютера, причем отключить этот фоновый мониторинг оказалось невозможно – если его попробовать деактивировать, программа запускает его снова. А нажатие на иконку в трее не закрывает программу, а просто сворачивает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Windows атакует "бессмертный" вирус по всему миру

Дополнительно в программе убрали настройки приватности. Несмотря на заверения разработчиков о том, что вся информация анонимна, пользователи выразили серьезные сомнения и начали ее удалять со своих компьютеров.

ccleaner
Интерфейс программы CCleaner
piriform.com

Компания Piriform оправдывается, что ничего важного программа не собирает на компьютере, а просто следит за тем, как пользователи пользуются утилитой, чтобы на основе полученной статистики ее в будущем улучшить.

CCleaner уже не первый раз оказывался в центре скандала. В 2017 году у CCleaner обнаружили вирус. А недавнее исследование специалистов показало, что CCleaner уже давно ничего принципиально не улучшает в системе. Программа доступна на Windows, MacOS и Android.

Напомним, что китайские батареи шпионят за владельцами смартфонова также названы несколько признаков того, что ваш телефон взломали.

Еще несколько материалов по теме:
Android 8.1 Oreo удалось запустить на компьютерах (ФОТО) Microsoft улучшил Windows 10: обзор масштабного обновления Windows атакует "бессмертный" вирус по всему миру Apple выпустили macOS Mojave: как установить
программа вирус хакеры windows android mac macOS CCleaner
Источник: Windows Central
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров