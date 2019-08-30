Популярное приложение заразило 100 миллионов смартфонов

Приложение CamScanner, доступное с 2010 года, начало устанавливать вредоносное ПО

Приложение CamScanner заражало смартфоны Android пользователей Фото: Zdnet

Google определила, что популярное Android-приложение CamScanner PDF creator незаметно для пользователей устанавливало вирус. Поисковый гигант отреагировал на массовые жалобы и удалил опасное приложение, которое к настоящему времени установлено на 100 миллионах смартфонов по всему миру, часть из которых оказалась заражена вредоносным ПО, сообщает ZDNet,

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Приложение CamScanner было разработано шанхайской компанией CC Intelligence. Компания специализируется на оптическом распознавании символов. Помимо приложения CamScanner с функцией распознавания текста, оно продает приложения, которые сканирует и оцифровывает текст с визитных карточек, включая CamCard и CamCard для Salesforce.

Приложение CamScanner PDF creator изначально преследовало благие цели – распознавать текст Фото: 9to5google

Компания полагалась на рекламу и внутренние покупки в приложениях, чтобы получать доход от CamScanner. Однако, по словам исследователей из антивирусной компании Kaspersky, последние версии приложения включали новую рекламную библиотеку, в которой содержался вирус, предназначенный для доставки вредоносного ПО на устройства Android. Эксперты по безопасности отмечают, что "вредоносный код может показывать навязчивую рекламу и подписывать пользователей на платные подписки".

В настоящее время приложение недоступно в магазине Google Play, при этом соответствующая версия iOS все еще доступна в магазине Apple App Store – iPhone тоже остаются в зоне риска.

"Можно предположить, что причиной добавления этой вредоносной программы стало партнерство разработчиков приложений с недобросовестным рекламодателем", – отмечают исследователи Игорь Головин и Антон Кивва.

Напомним, что ранее пользователи Android загружали вирус из Google Play под видом игры. А недавно эксперты выяснили, что китайские смартфоны на Android кишат вирусами "из коробки".

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