Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Популярные приложения записывают экран iPhone

Обнаружены приложения, которые скрытно шпионят за пользователями iPhone

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:28
Приложения не информировали пользователей о процессе сбора данных Фото: TechSpot
Приложения не информировали пользователей о процессе сбора данных
Фото: TechSpot

Ряд популярных приложений для iPhone поступают незаконно, записывая все, что отображается на экране смартфона. Ресурсы TechCrunch совместно с The App Analyst провели журналистское расследование по поводу вмешательства в личную переписку.

Выяснилось, что приложения для авиакомпаний, отелей и розничной торговли обладали встроенными технологиями слежения за пользователями от Glassbox – компании по анализу качества обслуживания клиентов. Glassbox таким образом собирала информацию о том, как клиенты ведут себя в приложениях. Вся информация записывалась в фоне в формате скриншотов и отправлялась разработчикам напрямую.

Читайте также
Новая прошивка iOS для iPhone добавила новую возможность

Анализ скрытой записи показал, что конфиденциальная информация о клиентах передается ненадежно – все пароли и данные кредитных карт оказались незашифрованными при отправке в Air Canada, что делало их передачу уязвимой для перехвата злоумышленниками.

Как сообщает TechCrunch, ни одно из рассматриваемых приложений от Air Canada, Hollister, Expedia, Abercrombie & Fitch, Hotels.com и Singapore Airlines не информировало пользователей о процессе сбора данных, не запрашивало разрешения и никак не объясняло политику конфиденциальности. В свою очередь, Glassbox не скрывали факта сбора конфиденциальной информации о пользователях.

Читайте также
Телефон лидера: какими смартфонами пользуются президенты

Сбор данных подобного рода делают многие аналитические компании, и Glassbox не единственная, кто предлагает подобную услугу. Однако конкуренты уведомляют своих пользователей о фоновом сборе информации и надежно шифруют канал передачи этой информации в целях безопасности, что в данном случае не было сделано.

Как смартфоны следят за нами:

Напомним, что ранее в iPhone нашли подлую ошибку, которая позволяла скрытно шпионить за любым владельцем смартфонов Apple. Также экспертами был найден способ обойти сканер отпечатков пальцев любого смартфона. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Новая прошивка iOS для iPhone добавила новую возможность У сервисов Apple зафиксировали сбои в работе Facebook предлагал деньги подросткам за полный доступ к смартфонам Шпион в кармане: в iPhone нашли подлую ошибку
шпионаж iPhone программное обеспечение приложения
Источник: TechCrunch
Реклама

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Умер участник Битвы экстрасенсов Андрей Сатаненко
Умер участник Битвы экстрасенсов Андрей Сатаненко
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
10 ознак жіночого несмаку
10 ознак жіночого несмаку

Популярные статьи

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Алла Пугачова не прийшла на похорон
Алла Пугачова не прийшла на похорон "свого хлопчика"
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей
Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей
Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей