Популярный облачный сервис установил жесткие ограничения

Dropbox в бесплатной подписке будет доступен только на трех устройствах

Решение о ограничении бесплатных аккаунтов должно принести прибыль Dropbox Фото: The Verge

Сервис облачного хранения Dropbox устанавливает ограничение на три устройства для бесплатных аккаунтов. По мнению руководства, это должно подтолкнуть пользователей использовать платную подсписку и принести больше прибыли для компании. Об этом сообщает пресс-служба Dropbox.

К счастью, для тех, у кого уже есть более трех подключенных устройств, ограничения касаться не будут, но добавить новые будет невозможно – нужно будет доплатить.

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Платные подписки Plus и Professional позволяют использовать неограниченное количество устройств. Подписка на Dropbox стартует с 10 долларов в месяц или 100 долларов в год за 1 ТБ места в тарифном плане Plus. Переход на уровень Professional повышает цену до 200 долларов США в год за 2 ТБ облачного пространства.

Для сравнения, Google Drive обходится 10 долларов в месяц за 2 ТБ хранилища, в то время как Microsoft OneDrive предлагает 6 ТБ (1 ТБ на шесть пользователей) всего за 10 долларов в месяц. OneDrive может быть более привлекательным решением, учитывая, что он поставляется с полным набором приложений Microsoft Office.

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Поскольку облачные вычисления и хранилище становятся все более популярными, компании пытаются найти способы монетизации этих услуг. 10 долларов в месяц может показаться не таким уж большим, это может причинить неудобства тем, кто просто хочет синхронизировать свои учетные записи Dropbox на нескольких устройствах.

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