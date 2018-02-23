После смерти дорогой вам человек навсегда останется рядом онлайн

На днях биологи подвергли сомнению популярную теорию появления жизни на Земле , а теперь хотят побороться со смертью. В Швеции специалисты работают над созданием так называемых электронных копий умерших людей. Согласно сообщению, сначала будет создана программа, а в будущем планируют разрабатывать роботов, похожих внешне на покойников, передают Лига Новости

"Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон", – рассказала Шарлотта Руниус, директор сети стокгольмских похоронных бюро.

Она сообщила, что впоследствии появилась идея создать "электронную копию человека", то есть специальную программу, которая будет имитировать голос умершего. Специалисты хотят сделать так, чтобы программа могла отвечать на разные бытовые вопросы, но не сможет рассказать ни о чем новом, поскольку не предусмотрено обновление базы данных.

Шведские разработчики намерены сделать программу с голосом первым этапом проекта. В дальнейшем будет разработка роботов, которые будут похожи внешне на умерших людей.

Для первых работающих образцов похоронное агентство и группа программистов ищут десять добровольцев, чьи голоса запишет и обработает программа.

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