Последнее солнечное затмение десятилетия пройдет в "огненном кольце": где смотреть
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года будет сопровождаться огненным кольцом
26 декабря состоится последнее солнечное затмение десятилетия, и оно будет особенным. Сегодня солнечное затмение будет кольцевым – оно создаст вокруг себя своеобразное и редкое "огненное кольцо". Наблюдать за солнечным затмением смогут жители Азии, Австралии и Африки. Жители Европы и других частей света солнечное затмение смогут смотреть онлайн.
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Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит непосредственно между Землей и Солнцем, полностью блокируя солнечный свет. Во время кольцевого солнечного затмения, которое произойдет 26 декабря, Луна не полностью закрывает собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света.
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Солнечное затмение начнется 26 декабря в 4:29:53 по киевскому времени. Частичное затмения произойдет в 5:34:33, а фаза полного солнечного затмения состоится в 7:17:46. Максимальная фаза затмения продлится 3 минуты 39,5 секунд. Конец затмения будет в 10:05:40.
NASA утверждает, что кольцевое затмение случается реже, чем обычное затмение, и происходит только при определенных условиях. Во-первых, Луна должна быть в фазе новолуния. Во-вторых, наш естественный спутник должен находиться чуть дальше от Земли по своей эллиптической орбите – в этот момент Луна выглядит на небе меньше, чем обычно. Поскольку Луна в этих условиях кажется меньше по размерам, она не может полностью затмить собою Cолнце – поэтому образуется "огненное кольцо" или "кольцо света".
В хорошую погоду затмение с "огненным кольцом" будет видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана, южной Индии, северной Шри-Ланки, в Индийском океане, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Филиппин и Гуам. Частичное затмение будет видно по всему Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии и Австралии. Полный список городов и времени затмения можно найти на timeanddate.com.
Украинцы смогут посмотреть его в прямом эфире на сайте "Сегодня":
Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также мы составляли ТОП-5 фактов о солнечных затмениях.
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