Последнее солнечное затмение десятилетия пройдет в "огненном кольце": где смотреть

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года будет сопровождаться огненным кольцом

26 декабря состоится последнее солнечное затмение десятилетия, и оно будет особенным. Сегодня солнечное затмение будет кольцевым – оно создаст вокруг себя своеобразное и редкое "огненное кольцо". Наблюдать за солнечным затмением смогут жители Азии, Австралии и Африки. Жители Европы и других частей света солнечное затмение смогут смотреть онлайн.

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Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит непосредственно между Землей и Солнцем, полностью блокируя солнечный свет. Во время кольцевого солнечного затмения, которое произойдет 26 декабря, Луна не полностью закрывает собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света.

Солнечное затмение начнется 26 декабря в 4:29:53 по киевскому времени. Частичное затмения произойдет в 5:34:33, а фаза полного солнечного затмения состоится в 7:17:46. Максимальная фаза затмения продлится 3 минуты 39,5 секунд. Конец затмения будет в 10:05:40.

Солнечное затмение 26 декабря

NASA утверждает, что кольцевое затмение случается реже, чем обычное затмение, и происходит только при определенных условиях. Во-первых, Луна должна быть в фазе новолуния. Во-вторых, наш естественный спутник должен находиться чуть дальше от Земли по своей эллиптической орбите – в этот момент Луна выглядит на небе меньше, чем обычно. Поскольку Луна в этих условиях кажется меньше по размерам, она не может полностью затмить собою Cолнце – поэтому образуется "огненное кольцо" или "кольцо света".

Где смотреть солнечное затмение онлайн

В хорошую погоду затмение с "огненным кольцом" будет видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана, южной Индии, северной Шри-Ланки, в Индийском океане, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Филиппин и Гуам. Частичное затмение будет видно по всему Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии и Австралии. Полный список городов и времени затмения можно найти на timeanddate.com.

Украинцы смогут посмотреть его в прямом эфире на сайте "Сегодня":

Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также мы составляли ТОП-5 фактов о солнечных затмениях.

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