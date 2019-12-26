Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Последнее солнечное затмение десятилетия пройдет в "огненном кольце": где смотреть

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года будет сопровождаться огненным кольцом

Евгений Опанасенко
Сегодня, 03:40

26 декабря состоится последнее солнечное затмение десятилетия, и оно будет особенным. Сегодня солнечное затмение будет кольцевым – оно создаст вокруг себя своеобразное и редкое "огненное кольцо". Наблюдать за солнечным затмением смогут жители Азии, Австралии и Африки. Жители Европы и других частей света солнечное затмение смогут смотреть онлайн.

Читайте также:
Полное солнечное затмение увидели с орбиты Луны: фото

Смотрите также в сюжете о том, как на Землю надвигается солнечное затмение:

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит непосредственно между Землей и Солнцем, полностью блокируя солнечный свет. Во время кольцевого солнечного затмения, которое произойдет 26 декабря, Луна не полностью закрывает собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света.

Читайте также:
Обнаружена 120-летняя видеозапись солнечного затмения

Солнечное затмение начнется 26 декабря в 4:29:53 по киевскому времени. Частичное затмения произойдет в 5:34:33, а фаза полного солнечного затмения состоится в 7:17:46. Максимальная фаза затмения продлится 3 минуты 39,5 секунд. Конец затмения будет в 10:05:40.

Солнечное затмение 26 декабря

NASA утверждает, что кольцевое затмение случается реже, чем обычное затмение, и происходит только при определенных условиях. Во-первых, Луна должна быть в фазе новолуния. Во-вторых, наш естественный спутник должен находиться чуть дальше от Земли по своей эллиптической орбите – в этот момент Луна выглядит на небе меньше, чем обычно. Поскольку Луна в этих условиях кажется меньше по размерам, она не может полностью затмить собою Cолнце – поэтому образуется "огненное кольцо" или "кольцо света".

Где смотреть солнечное затмение онлайн

В хорошую погоду затмение с "огненным кольцом" будет видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана, южной Индии, северной Шри-Ланки, в Индийском океане, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Филиппин и Гуам. Частичное затмение будет видно по всему Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии и Австралии. Полный список городов и времени затмения можно найти на timeanddate.com.

Украинцы смогут посмотреть его в прямом эфире на сайте "Сегодня":

Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также мы составляли ТОП-5 фактов о солнечных затмениях.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать Это было невозможно: ТОП-10 прорывных технологий десятилетия Магнитные бури в январе 2020: прогноз на месяц Солнечное затмение 26 декабря: лучшие ритуалы и обряды
наука космос Солнце Луна затмение онлайн астрономия солнечное затмение
Источники: space.com , CBS News
Реклама

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Дубовіцька розкритикувала весілля Петросяна з молодою коханкою
Дубовіцька розкритикувала весілля Петросяна з молодою коханкою
Медики назвали причины рака поджелудочной железы:
Медики назвали причины рака поджелудочной железы: "Остановитесь"
Ухоженная и похудевшая Примадонна вызвала ажиотаж в Сети
Ухоженная и похудевшая Примадонна вызвала ажиотаж в Сети
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:13Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:29Fun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Вчера, 05:00Events

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

Вчера, 04:51Fun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

24 декабряFun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

24 декабряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

24 декабряFood

Что приготовить на Новый год 2020 Крысы

24 декабряFun

24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

23 декабряШоу-бизнес

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

23 декабряШоу-бизнес

Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

23 декабряFun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

23 декабряШоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

23 декабряШоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене

Новости партнеров

Замечательный и легкий тортик из сливочного плавленого сыра
Замечательный и легкий тортик из сливочного плавленого сыра
Тает во рту: как вкусно засолить кету к новогодней ночи
Тает во рту: как вкусно засолить кету к новогодней ночи
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Мишина сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком
Мишина сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
"Фриске" объявилась накануне свадьбы Шепелева
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Как сложилась жизнь женщин Евдокимова после его смерти
Как сложилась жизнь женщин Евдокимова после его смерти